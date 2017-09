Alcoy rompe con los estereotipos machistas

8 hombres de sectores representativos de la ciudad protagonizan un vídeo y los carteles que van a ser repartidos.

El Ayuntamiento de Alcoy ha querido romper con los estereotipos machistas lanzando una campaña para concienciar a la población de la importancia de acabar con la educación sexista. Ocho hombres de sectores representativos protagonizan un vídeo, que será difundido por las redes sociales, y los carteles que se repartirán por todo el municipio.

El neurólogo y director médico del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, José Manuel Moltó; el duatleta Ovidi Albert; el director de la Escola d'Art y Superior de Disseny, Eduard Corbí; el alcalde, Antonio Francés; el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina; el director del Campus de Alcoy de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa; y el jefe de la Policía Local, David Enric Lerma, han protagonizado la campaña contra los estereotipos machistas que ha impulsado el departamento de Igualdad del Ayuntamiento.

Todos ellos forman parte del vídeo que el consistorio difundirá a través de las redes sociales y con el que pretenden concienciar a la población de que los hombres también tienen miedos, se implican en las tareas domésticas, cuidan de sus hijos y se emocionan.

La técnico del área de Igualdad, Rut Tomás, ha explicado que el objetivo es acabar con la educación sexista, concienciar de que «no hay roles de hombre y de mujeres» y, por su puesto, rechazar cualquier tipo de violencia machista. «La sociedad debe entender la importancia de romper con estos estereotipos machistas», ha recalcado la responsable del área, quien ha insistido en que han querido implicar a los hombres en esta campaña «porque sin ellos no se puede llegar a una igualdad real».

Por su parte, la concejal de Bienestar Social e Igualdad, Aroa Mira, ha explicado que la iniciativa la ha puesto en marcha el Ayuntamiento con la ayuda de una subvención de la Diputación de Alicante, la cual supera los 1.500 euros. Asimismo, la campaña se llevará a cabo durante este último trimestre del año y no sólo consistirá en difundir el vídeo, sino que también se colocarán carteles en los «mupis» y en diferentes zonas de la ciudad.

La edil ha querido mostrar su agradecimiento tanto a los ocho hombres que han participado en la iniciativa, quienes «aceptaron enseguida», como al fotógrafo Toni Miranda y a Octavio Masiá por editar el vídeo.

«Soc home i respecte, no impose», «soc home i cuide els meus fills i filles» o «soc home i tinc pors» son algunas de las frases que los protagonistas de esta historia recalcan para que a todo el mundo le quede claro que ser hombre no implica no tener miedo, imponer las cosas que considera oportunas o eludir cuestiones tan prioritarias como atender a sus hijos, entre otras.

La concejal de Igualdad también ha añadido que la campaña se cerrará con una conferencia, la cual aún no tiene fecha. Por otro lado, la técnico ha recalcado que durante el periodo escolar tanto el Ayuntamiento como ACOVIFA realizan charlas en los colegios para que las nuevas generaciones crezcan sin estos estereotipos.