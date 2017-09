El presidente de los abogados valencianos leerá el «Privilegi» de la Fira de Tots Sants

Juan José Tortajada, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, ha sido la persona designada por el Ayuntamiento de Cocentaina para la lectura del «Privilegi» que dará inicio a la Fira de Tots Sants.

Tortajada es licenciado en Derecho por la Universidad de València y ejerce como abogado desde 1987. Desde su cargo de presidente de la abogacía valenciana representa a más de 20.000 colegiados de la Comunidad.

El presidente de los letrados se ha mostrado sorprendido tras recibir la llamada telefónica de la concejal de Fira, Mariona Carbonell. «Es un honor y no me lo esperaba. Me ha sorprendido especialmente la importancia que la sociedad civil le da a un cargo de ámbito jurídico como el mío».

La relación de Tortajada con la Fira viene de lejos. «Siempre -afirma- ha tenido una fuerte presencia en mi vida, recuerdo 'firar' a mis hijos, ir con ellos a las 'rodetes', el almuerzo en la filà. Es un acontecimiento muy grande para Cocentaina y siempre lo he vivido plenamente». Además, afirma sentirse nervioso cuando piensa en el momento de asomarse al balcón del Palau Comtal para leer el «Privilegi» de Pere IV mediante el cual otorgaba a la vila los derechos para organizar una feria.