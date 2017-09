La quadratura del cercle

Arran de la jubilació del cap de departament d'Inspecció General de Serveis (IGS) Miguel Ángel Serra, el Govern del PSOE ha començat a produir moviments entre funcionaris difícils d'entendre que entorpeixen la feina de l'Ajuntament.

Ja anem denunciant des de 2016 que el procés per a licitar el nou servei de recollida de brossa i neteja viària ha estat ple d'incerteses, fets estranys i opacitat.

El que era fins fa uns mesos cap de departament de Medi Ambient, Miguel Signes, biòleg de carrera, ha sigut traslladat a l'àrea d'IGS. Ell supervisarà i gestionarà majoritàriament serveis públics bàsics i obres, que poc té a veure en la seua condició com a biòleg.

Aquest nomenament l'ha fet el regidor Jordi Martínez qui en novembre de 2010 es referia al nomenament de Miguel Signes com a cap de departament de Medi Ambient en aquests termes: "qui ja va aconseguir una plaça en l'Ajuntament mentre era personal de confiança del PP, rematarà ara la seua fulgurant carrera amb el seu nomenament per al nou càrrec". Martínez també criticava la "falta d'ètica de l'alcalde, Jorge Sedano, que permet que aquest Ajuntament s'haja convertit en l'empresa de contractació del PP". Ara, Jordi Martínez ha col·locat al mateix Miguel Signes al capdavant d'un departament com a càrrec de lliure designació.

Al mateix temps, l'exregidor del PSOE a Alcoi Carles Samper, enginyer mecànic i capatàs del departament de Medi Ambient, ha sigut ascendit provisionalment com a cap d'aquest departament, provisionalment perquè no té el títol adequat per a exercir com a tal. Com a nou cap de departament ell havia de ser, en principi, l'encarregat d'estudiar, analitzar i valorar els documents que aportaven les empreses interessades en la licitació de la recollida de brossa i neteja viària, un total de 8 empreses.

Ens trobem que, en el moment més important per al Departament de Medi Ambient i davant la licitació del servei públic més costós de l'Ajuntament (4,5 milions d'euros/any), des del Govern escapcen el Departament apartant a aquell que havia de valorar les ofertes. El gruix d'aquesta feina finalment, tal com va denunciar Compromís Alcoi, recaurà en mans d'una empresa privada que, tal com ens va explicar el regidor Jordi Martínez, s'encarregarà de facilitar i ordenar la informació perquè Samper valore els plecs de condicions. Aquesta contractació ha costat 16.788,75 € que haurem de pagar tots els ciutadans d'Alcoi. Tot pel fet que el funcionari al qual s'ha posat al capdavant d'aquest departament no té les suficients aptituds per a estudiar els documents que han presentat les 8 empreses aspirants. O, tal vegada, el Govern tem que, com que l'encarregat de valorar les ofertes per a la licitació de la recollida de brossa i neteja viària no compleix els requisits acadèmics, algú haguera pogut impugnar el procés i se salvaguarden amb la contractació d'una empresa externa. És a dir, es busca donar-li suport al senyor Samper mitjançant una empresa de Valladolid contractada a dit.

El vaivé de funcionaris entre departaments sense sentit ha continuat. Els grups de funcionaris s'ordenen, de més baix a més alt, en: C2, C1, B, A2, A1. El mateix Samper, capatàs de Medi Ambient del grup C2 de funcionaris, s'havia presentat a una oposició interna per a encarregat del Conservatori Municipal de Música i Dansa, tenint així possibilitats d'ascendir al grup C1 de funcionaris, un escaló més alt amb millor sou i condicions.

No s'entén que, qui ha sigut capatàs de Medi Ambient a l'Ajuntament (amb el seu parèntesi com a regidor del PSOE durant dues legislatures) amb formació com a enginyer mecànic, ara aspirara a ser encarregat del conservatori. Sols es podria entendre aquest puzle de personal si per part del Govern del PSOE se li haguera promés amb anterioritat una plaça del grup C1 al Departament de Medi Ambient com a Inspector de Medi Ambient mitjançant mobilitat horitzontal una vegada aconseguira la plaça d'encarregat de conservatori i ascendira al grup C1. Aquesta quadratura del cercle que havia portat a una estratègia infame des de l'òptica de l'ètica pública havia creat veritable escàndol i preocupació entre els funcionaris de l'Ajuntament i, finalment, Carles Samper va decidir retirar-se davant la magnitud de tal 'cambalache'.

Aleshores, en tot aquest trencaclosques, tenim un moviment de funcionaris que no correspon a criteris tècnics i sí a polítics i partidistes. Amb un biòleg infamat anteriorment per Jordi Martínez i ara col·locat com a cap de departament d'Obres i Serveis pel mateix regidor; amb un enginyer mecànic ascendit com a cap de departament de Medi Ambient que no està capacitat per valorar els plecs de condicions de la recollida de brossa i neteja viària (el contracte més costós i important de l'Ajuntament d'Alcoi).

Aquests moviments polítics no sols poden explicar tot el temps de demora de la licitació, sinó que s'han volgut simular coincidències que mirades en perspectiva se sumen a tot un procés poc transparent com és el de la contractació del servei de recollida de brossa i, desafortunadament també, a un altre contracte amb un procés igualment sospitós -impugnació pel mig inclosa- que està per vindre: el manteniment del clavegueram que, sospitem, es culminarà amb la privatització del servei d'aigua, de nou.

En definitiva, des de Guanyar Alcoi creiem que aquests moviments de personal a l'Ajuntament d'Alcoi en cap cas estan suposant una millora del servei de l'Ajuntament d'Alcoi als seus ciutadans, sinó que més aviat està acomplint i responent a uns interessos personals i partidistes difícils d'entendre des d'una òptica de l'ètica política i del servei al ciutadà.