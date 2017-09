Multes per a tots?

Les últimes setmanes hem vist un seguit de noticies totes amb el mateix fil conductor, les multes o les possibles sancions a alcoians. Podrem discutir si són amb ànim recaptatori o no; s´ha parlat de la idoneïtat per la reducció de la velocitat i han eixit veus a favor i en contra; de destinar els diners a qüestions socials; altres que els conductors es posaran nerviosos i fins i tot s´ha parlat de perseguir als que van fer abocaments d´enderrocs a Serelles fins esbrinar qui ha estat, ja tenim al CSI per Alcoi.

La veritat és que hi ha gent incívica i que genera problemes a la resta, de seguit puc comprovar als documents que ens deixa accedir el govern local, com hi han moltes multes de circulació, per problemes d´estacionament a la zona blava i fins i tot a particulars i sobre tot a empreses per deixar restes fora dels contenidors. Les multes per deixar restes fora dels contenidors estan estipulades com a greus, però la majoria de vegades les empreses alegen que els contenidors estaven plens i no podien deixar-ho dintre, la veritat es que és un fet que tots podem comprovar assíduament i les multes passen a ser lleus, 150€ per a l´infractor.

Però la veritable qüestió és, realment es sanciona a tots per igual? L´altre dia a la inauguració d´un comerç al Centre, parlant amb un amic em va comentar que per primera vegada a la història la gent que complia les normes i estava dins del sistema era la perseguida i els que restaven al marge de les normes eren majoritàriament els beneficiats. Açò em va fer pensar i recordar converses d´aquest estiu amb amics i veïns.

El regidor de Medi Ambient vol perseguir i multar als dels enderrocs de Serelles, el regidor de Seguretat vol multar a tots els que superen els 20Km/hora, el regidor de .... vol multar per .....; sempre dirigits a la gent que paguem impostos i som fàcils de localitzar.

Però hi ha «alguns» que llancen i generen abocadors de brossa, mobles i tot tipus d'escombraries que no són perseguits ni multats, davant la mirada passiva del govern local i dels responsables de sanitat.

No oblidem que tot açò genera problemes de salubritat pública, a més a més de fer créixer el problema de les rates. Perdó!!!, la quantitat de rates la tenim a nivell normal o més baix que la resta de poblacions dels voltants, segons ens va indicar el regidor de Medi Ambient.

A més a més, cal tenir en compte les possibles afeccions per contaminació al riu Molinar, a banda de «millorar» considerablement la panoràmica del casc antic per als turistes.

Però per desgràcia no és l´únic punt calent que trobem a la ciutat, una miqueta més amunt podem trobar un altre abocador incontrolat o millor dit «controlat i permès».

O les «rostides» al mig del carrer que hem pogut veure este estiu o la piscina al mig del carrer Sant Francesc d´altres anys. Després volem que els hostelers paguen per ocupació pública de les tauletes o demanem assegurances a les associacions de veïns per fer festa al carrer.

En democràcia tots som iguals i estem sotmesos a la llei, però a Alcoi uns més que altres.