El PSOE de Tibi asume Turismo, Comercio, Participación Ciudadana, Juventud y Cultura

El PSOE de Tibi, en la oposición, ha asumido la gestión de las concejalías de Turismo, Comercio, Participación Ciudadana, Juventud y Cultura. La formación ha negado un pacto de gobierno y ha asegurado que quieren ayudar a mejorar la población, pero «tenemos libertad de voto».



Los concejales en la oposición del PSOE en Tibi han pasado a gestionar cinco áreas: Turismo, Comercio, Participación Ciudadana, Cultura y Juventud. Se trata de una solicitud que el grupo realizó al equipo de gobierno -formado por PP y AIDU- a principio de legislatura y que hasta ahora no se les había concedido.



El portavoz socialista, Jesús Ferrara, ha explicado que «en las últimas elecciones hubo una renovación importante de la listas y sólo continúo yo». Sus nuevos compañeros «tenían ganas de cambiar el sistema y hacer una oposición más positiva y de ayudar al gobierno local».



De este modo, Jesús Ferrara gestiona Turismo, Mar García asume Comercio y Cultura, Begoña García Participación Ciudadana y Rafael Rico Juventud. El reparto lo efectuó el pasado mes de febrero el alcalde, Juan José Ballester, a través de un decreto.



Ferrara ha insistido que «no es un pacto de gobierno, nosotros tenemos libertad de voto» y que, de este modo, «sólo queremos aportar ideas y soluciones».



Los socialistas de Tibi han querido demostrar, además, que «actuamos diferente y por eso queremos ayudar y no complicar las cosas», ya que «sufrimos durante ocho años de gobierno el que intentase la oposición que todo fuera mal».



El objetivo, según ha recalcado el portavoz del grupo, es «colaborar para mejorar algunos aspectos del pueblo», así como ha recalcado que «siempre que consideremos que algo no está bien votaremos en contra, no tenemos ningún acuerdo».