Per una gestió pública dels serveis bàsics

Durant el darrer plenari de març, el Govern del PSOE va aprovar el Plec de condicions de la recollida de brossa i la neteja viària amb els vots a favor del PP, C's i Compromís. Però, el que realment es va aprovar, va ser continuar amb un model de gestió privada d'un servei bàsic. És a dir, la mercantilització i el negoci dels serveis universals. És per això, que el nostre vot no podia ser favorable.

Decidit a seguir aquest camí, el Govern Municipal va demanar aportacions a les diferents forces polítiques. Van ser moltes reunions amb el regidor de medi ambient parlant, aportant i afegint millores al Plec, que han deixat el nostre ADN en diferents punts d'aquest. Tot i que, la privatització dels serveis bàsics, com ja he dit abans, no és el model de gestió en el que nosaltres creiem, era important vetlar per un procés net i de qualitat.

Després de les nostres aportacions, en matèria medi ambiental, per exemple, tots els productes tindran segell i certificació ECOLABEL. Hi haurà campanyes de conscienciació no només per a reciclar, també per a la reducció de residus. Vam destacar la necessitat d'implantar d'entrada el 5é contenidor. O pel que respecta a la fiscalització, es va marcar un procés sancionador i de penalitzacions, per incompliment de contracte, més estricte i rigorós. Entre altres aportacions tècniques.

A més, des de Guanyar Alcoi vam comanar dos estudis tècnics externs que ens ajudessin a garantir un procés que igualés a totes les empreses durant la licitació. El primer estudi, afirmava que l'esborrany de contracte presentat per l'empresa LOVIC, mostrava una sèrie de punts preocupants: alguns criteris beneficiaven a l'empresa actual i altres perjudicaven l'Ajuntament. Amb les nostres aportacions i la revisió i millora dels tècnics del consistori, aquests punts s'han corregit.

Dit això, no hem entès mai perquè el Govern va decidir pagar a una empresa externa (un import aproximat de 20.000 euros), tenint en compte que el treball el podien fer, i finalment l'han hagut de fer, els tècnics de la casa, secretaria, intervenció i contractació.

Per altra banda, hi ha certs punts molt importants que no ens agraden gens. I així sempre li ho hem manifestat al Govern del PSOE:

No s´ha fet una separació de contractes. Neteja viària per una banda i Recollida de brossa per l'altre, amb l'objectiu de facilitar que petites i mitjanes empreses i empreses d'economia social poguessin participar en el procés de licitació.

No s'ha fet un procés de participació rigorós i de qualitat. No s'ha donat veu correctament a la ciutadania davant d'un tema d'interès general. S'ha utilitzat el procés de participació de la legislatura passada, que sols era per a la brossa i no va tindre en compte el servei de neteja viària. És curiós que, després que el Govern desqualifiqués insistentment el Plec de condicions resultant d'aquest procés participatiu, ara utilitzi aquest mateix procés i les seves conclusions.

Tampoc ens ha agradat que no s'hagi plantejat la possibilitat de mancomunar els serveis amb els municipis de la nostra comarca. Així s'haguera pogut donar un millor servei i damunt molt més econòmic.

I per últim, i molt important, recuperar serveis bàsics com la neteja viària o la recollida de brossa suposaria més d'un 20% d'estalvi econòmic a l'Ajuntament. En aquest cas, al voltant de 5 milions d'euros en 6 anys. Uns 800.00 euros anuals. Tal com han demostrat ja molts Ajuntaments, si es vol recuperar el servei es pot. I en aquest cas, el Govern del PSOE no ha volgut.

Nosaltres, per principis i per coherència, perquè entenem que els representants públics són els garants de la gestió de l'espai i els serveis públics, continuarem reivindicant un model de gestió pública dels serveis bàsics.