La normalidad se abre paso en la Fiesta

La Filà Chano, que ostenta la capitanía de las huestes de la media luna, hace historia al concurrir diez mujeres junto al sargento moro

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy escribieron ayer una nueva página en la historia y con mayúsculas no solo porque cinco escuadras femeninas desfilaron en el primer acto de la Trilogía, sino también porque la Filà Chano participó con diez festeras junto al sargento moro.



El gran momento llegó a las 6.55 horas cuando la Unió Musical Contestana interpretaba los primeros compases del pasodoble «Chano» y el sargento moro, Daniel Méndez, y las festeras Bea Mestre, Marta Mansanet, Elena García, Sara García, María Doménech, María Amparo Mestre, Carolina Quiñonero, Rocío Pérez, Rocío Blanes y Sara Mejías comenzaron la inédita andadura. El público, que llenó la plaza de España, aplaudió muy fuerte a estas festeras y al sargento que vivieron esta «arrancà» con mucha emoción y muchas lágrimas de alegría y de recuerdo.



Cuarenta y cinco minutos después terminaron en la Placeta de la Creu Roja. Las protagonistas recibieron aplausos y abrazos de felicitación. «Ha sido muy emocionante y ha salido mejor de lo que imaginábamos», expresaban las chanas. Unas mujeres que ayer cumplieron un sueño «y la gente se ha volcado mucho».



Méndez también puso el acento en el inmenso abrazo recibido por parte del público que les arropó durante «l'arrancà», que «ha sido muy emotiva». Fue una experiencia inolvidable «y estamos muy contentos» por el resultado, aseveró entusiasmado.



La formación de los Chano, integrada por las mujeres y el sargento moro, fue una realidad después de que en los últimos meses la Asociación de San Jorge diera luz verde a la modificación de los estatutos que certificaban esta inédita escuadra. Aunque en los dos años anteriores las mujeres se hicieron un importante hueco en este matutino acto, las calles de la capital de l'Alcoià fueron testigo, una vez más, de las escuadras femeninas de las filaes Vascos, Aragonesos y Realistas y en el conocido tramo del «Carbonato» (que corresponde el itinerario desde El Partidor hasta la plaza de España) entraron en escena las once festeras de la Filà Marrakesch. Una participación muy seguida y recompensada con aplausos.



Ayer en Alcoy soplaban vientos de cambio y también temperaturas frescas. El termómetro de la plaza de España marcó en torno a los seis grados cuando las luces del día iban ganando terreno a la penumbra nocturna. Pero el frío no frenó a los festeros de las 28 filaes que desfilaron al compás de pasodobles interpretados por sendas bandas de música en el primer acto de esta Trilogía.



Todos ellos abrieron paso a las tropas cristianas y moras que llegaron a lo largo de la jornada a la ciudad del Serpis con visos de conquistarla. Pero también abrieron nuevos pasos hacia la normalidad en unas Fiestas que son de interés turístico internacional.