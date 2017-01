El emisario de la ilusión

¡Ya están aquí! El Embajador Real llegó anoche a Alcoy acompañado por un séquito formado por 500 personas y 8 burritas para anunciar la inminente visita de los Reyes Magos y recoger a su paso por las calles del centro de la ciudad las cartas repletas de ilusiones de pequeños y mayores.

Los Reyes Magos están desde anoche en su campamento, instalado en el Preventorio. Así lo anunció anoche su emisario durante la celebración del Bando Real. El Embajador inició la visita a la ciudad con puntualidad y desde la Font Redona, acompañado por un séquito de 500 personas y 8 burritas.

Recordar que este año se cumple el 25 aniversario del actual formato y que la carroza ha sido reconstruida para la ocasión, mejorando tanto su seguridad como su estética.

Multitud de personas asistieron al tradicional acto alcoyano en el que los niños acapararon gran parte del protagonismo, mostrándose nerviosos e ilusionados ante la llegada del Embajador y con sus cartas repletas de deseos preparadas en las manos para «echarlas» a los buzones que portan las burritas.

Momento antes, el Tio Piam reunió a los más pequeños en la puerta del Teatro Principal para anunciarles que el Embajador estaba llegando a la ciudad e invitarles a seguirle hasta la Font Redona. El característico personaje alcoyano estuvo en todo momento arropado por un grupo de pastores.

El Bando Real arrancó con un grupo de niños y niñas del Grup de Danses Carrascal y el de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta, seguidos por el pueblo bailando las populares danzas y acompañados por la Societat Musical Nova d'Alcoi. En el desfile también participaron los principales personajes del Belén de Tirisiti, siendo el «Abuelo» el más reclamado por los pequeños.

El humo de las antorchas impregnó las calles de ese característico olor a «Reyes Magos» y la música hizo tararear a los numerosos asistentes las conocidas canciones alcoyanas, destacando «El Sereno», «Pastoret i pastoretes» y «Ja vénen els reis».

El Embajador Real, asimismo, realizó varias paradas durante el trayecto para anunciar la llegada de Sus Majestades de Oriente, leyendo un texto del periodista Daniel Moltó en el que habló de los encantos de estas tierras, que el Campamento Real se encuentra a los pies de la Sierra de Mariola y los enviados de Oriente recorrerán hoy Alcoy cargados de regalos, pero también recordó a los más pequeños que no tengan prisa en crecer, que quieran a sus amigos, respeten a sus compañeros y acepten a quienes llegan de otros países huyendo de la guerra, la violencia y el hambre.

Al mismo tiempo que el emisario real lanzó este mensaje cargado de solidaridad, los pajes repartieron entre el público el bando para que todos los asistentes pudiesen releerlo e, incluso, guardarlo de recuerdo.

El acto finalizó en la puerta de la iglesia de San Roque y, tal y como es habitual, los niños no pudieron evitar mirar hacia el Preventorio durante la vuelta a casa, observando con ilusión las luces que alumbraban el camino hacia el campamento de los Reyes.

Dado que ayer no existió alerta por viento, finalmente los componentes del Centro Excursionista pudieron colaborar un año más en el tradicional encendido de antorchas y hogueras. El concejal de Fiestas y de Seguridad, Raül Llopis, aseguró ayer que desde el Ayuntamiento continuarán trabajando en la instalación de iluminación led para futuras ediciones, a fin de no perder la tradición cuando el tiempo no sea favorable.