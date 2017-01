El primer premio del sorteo especial de la ONCE deja 28 millones en Alcoy

Alcoy estrenó el primer día de 2017 con una lluvia de millones de euros gracias al sorteo de Navidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El primer premio fue para el número 49723 y el agente de la organización Javier Ramírez Barceló vendió los 70 cupones emitidos, cuyos agraciados se llevan 400.000 euros.

Cuando todavía los ecos de la Nochevieja y la alegría de recibir el nuevo año resonaban por las calles de la capital de l'Alcoià, desde Madrid venía una muy buena noticia. En la capital se celebró ayer por la mañana el sorteo de Navidad de la ONCE y el azar quiso que la combinación que acredita el primer premio estuviese en los 70 boletos «alcoyanos». En concreto, las bolitas determinaron que el gordo fuese para el número 49723. Un número que no olvidarán nunca los alcoyanos que compraron uno los pequeños papeles rectangulares, que desde hace semanas venía vendiendo el joven agente de la ONCE que, normalmente, su zona de reparto se centra en la calle La Libertad, en el mercado de la Zona Norte y en varios restaurantes de los polígonos de la ciudad. Pero, en esta ocasión, y según informan desde la ONCE, muchos de los afortunados son clientes de la cafetería Goya y de dos peluquerías, una de ellas en el Parterre. El premio está muy repartido, aunque ayer se vio poca celebración por la calles -en la cafetería y en las peluquerías no hubo movimiento al estar cerradas por festivo- y en las redes sociales.

Ramírez se mostró «muy nervioso» al conocer que él había vendido el «gordo» al tiempo que destacó que «es un número muy bonito, que he vendido al grito de "San Jorge", que es como se denomina la terminación "23" en Alcoy», puesto que coincide con el día de Sant Jordi, patrón de la ciudad. Así que, esta vez, a unas 70 familias el número les trajo mucha suerte. José Gregorio Gisbert, director de la Agencia de la ONCE en Alcoy, también estaba muy contento y «con mucha alegría» de que la gran distinción bautizada con millones haya viajado hasta la ciudad del Serpis.