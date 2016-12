Los Antonios

Leo la excelente y sentida crónica de David Pamies sobre el trágico final de Antonio Espinosa («el Antonio») que murió en el hospital a consecuencia del atropello sufrido un par de días antes. Una muerte más que prevista y anunciada por muchos, y mucho más por quienes directamente hubieron de ocuparse de él cada vez que alguien avisaba de que Antonio andaba tirado en medio de alguna calle.

Un par de días atrás veíamos en las mismas páginas de INFORMACIÓN que un anciano había sido encontrado muerto en su domicilio tras el aviso de los vecinos porque, entre otras cosas, «salía mal olor de su piso». Y un par de semanas más y la noticia era que un matrimonio de ancianos habían sido encontrados sin vida y cuyo fallecimiento se había producido bastantes días antes.

Es un tipo de noticia que, lamentablemente se produce con demasiada frecuencia en nuestro pueblo. El denominador común es casi siempre el mismo: ancianos que viven solos. Y que mueren solos?

Me consta que en el caso particular de Antonio hubo buenas gentes como el amigo Rafael Torres que se ocuparon de él y que intentaron poner medios para evitar su triste final, aunque no fue suficiente porque, al parecer, en algún momento y en alguna instancia, no se tomaron las decisiones precisas.

Una simple interpretación, sin entrar en más profundidades, nos lleva a pensar que este tipo de sucesos es «normal» si tenemos en cuenta que Torrevieja se convirtió, desde hace mucho tiempo, en el lugar elegido por muchos jubilados que deciden pasar el resto de su vida en un lugar donde abunda el buen clima y las viviendas de precio relativamente asequible. La mera constatación de esta circunstancia debería hacernos reflexionar a todos. Que vivamos en una gran ciudad y con una población más que globalizada y diversa no puede justificar que los sucesos antes citados se repitan con tanta frecuencia y, a fin de cuentas, que muchos de sus habitantes acaben su vida tirados en el suelo sin una mísera mano que lo despida.

No es cuestión de que nos pongamos sensibleros. Solo es cuestión de que tomemos conciencia del problema y seamos capaces de arbitrar las medidas adecuadas desde las instituciones teóricamente responsables. Medios existen, ¿O dejamos que los «antonios» de nuestro pueblo queden a merced de la buena voluntad de las buenas gentes??