La ambulancia desaparece en un fin de semana lleno de eventos

Este fin de semana San Vicente del Raspeig ha tenido un intensa actividad deportiva. Se han celebrado diversas actividades que han abarrotado sus instalaciones y llenado de deportistas todas ellas. Por un lado el Mundialito de fútbol para alevines de la provincia en el que participaban 24 equipos; el cierre de temporada de la categoría alevín de hockey línea de la liga interautonómica y las ligas oficiales de la federación de fútbol. Y a pesar de que la Ciudad Deportiva, el campo Anexo y el Pabellón no han tenido un minuto de descanso, la ambulancia que se contrató para atender emergencias en las actividades deportivas y que entró en funcionamiento a finales de abril para no dejar desatendidas estas zonas ya no estaba.

El concejal de Deportes y también de Contratación, José Luis Lorenzo, afirma que el motivo es que «ya no hay ligas» y que el contrato «no cubre el verano».

Algo que ha indignado al grupo municipal popular que denuncia que «el objetivo de la ambulancia es cubrir una emergencia cuando hay mucha actividad y este fin de semana ha habido mucha», explica el concejal José Rafael Pascual, «la fecha no debe ser lo importante para poner la ambulancia, sino tener en cuenta las actividades que hay».

Pascual explica que el objetivo de este servicio es poder atender con rapidez una emergencia o un suceso grave y muestra su preocupación por la desprotección durante el fin de semana y pide que se cambie el criterio para que no se rija por una fecha. El domingo por la tarde sí hubo ambulancia para el partido del Jove «cubierto con servicio extraordinario», advertía el concejal de Deportes.