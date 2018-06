El Campello lleva más de tres años sin contrato para la recogida de aceites usados

El Campello lleva más de tres años sin contrata de recogida de aceites usados y únicamente cuenta con cuatro puntos para todo el municipio. PP y EU reclaman al cuatripartito formado por Compromís, PSOE, Partido del Campello y el edil no adscrito David Alavés que saque a licitación el servicio cuanto antes para acabar con las graves deficiencias que sufre actualmente la recogida de aceite. Y es que los contenedores sufren fugas y provocan suciedad en su entorno, son vaciados de tanto en tanto por parte de los servicios municipales y hay un número insuficiente y mal distribuidos. Tanto PP como EU denuncian la «incompetencia» del equipo de gobierno para llevar a cabo esta adjudicación y solucionar este problema que se arrastra desde hace más de tres años.

El edil de EU, Pedro Mario Pardo, manifestó que «no entendemos que llevemos tres años sin este servicio, lo que está causando suciedad y un reciclaje muy deficiente, ya que no hay suficientes puntos debido a que no hay contrata y no se van reponiendo los que se rompen ni se instalan nuevos en otras zonas. Según la web municipal, solo quedan cuatro puntos operativos en todo el municipio para depositar el aceite, cuando hace dos años eran nueve. Unas cifras que consideran totalmente insuficientes.

Por su parte el edil del PP Alejandro Collado, que preguntó en el pleno del pasado jueves al cuatripartito por esta situación, lamentó que ya hace un año instó al equipo de gobierno a sacar a licitación cuanto antes el contrato para dar un servicio en condiciones y aumentar los puntos, pero esto aún n0 se ha solucionado, exigiendo celeridad para contar con una recogida adecuada y contenedores suficientes.

Respuesta

La edil de Medio Ambiente de El Campello, Cynthia Alavés, explicó que está ya a punto de sacarse a licitación el contrato y que el retraso se ha debido a que han intentado que una ONG se hiciera cargo del servicio de recogida pero finalmente no ha sido posible por cuestiones legales, y reiteró el compromiso del equipo de gobierno en el reciclaje y el respeto por el medio ambiente.