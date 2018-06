Veinte chicas que sueñan con Fuego en San Vicente del Raspeig

El espectáculo lleva por título «The Greatest Show» y la Federació confía que la previsión de lluvia no retrase el acto.

Hoy es el gran día para la gran familia fogueril de San Vicente del Raspeig. Se celebra la Elección de la Bellea del Foc de 2018, la renovación anual de las representantes femeninas de la Fiesta del Fuego. Y un total de diez mujeres y otras diez niñas unidas a diez comisiones sueñan ya con ser de Fuego.

Los presagios de mal tiempo para hoy no amilanan a la Federació de Fogueres i Barraques de Sant Vicent del Raspeig que confía que esta noche a las diez no haya impedimento y se celebre el esperado momento. Si el tiempo finalmente e impide la celebración de la gala, esta tendría lugar el domingo. Una circunstancia excepcional pero no inédita, ya que ocurrió en 2008, como recuerdan en la Federació. Aquel año la Elección de la Bellea del Foc se pospuso un día.

El parque Lo Torrent de San Vicente se viste de gala para acoger este acto que comenzará a las 22 horas. Este año que las Hogueras conmemoran su 71 aniversario, el espectáculo lleva por título «The Greatest Show» y se basa en la banda sonora del musical «The Greatest Showman» y va a contar con tres números musicales. La organización ha previsto 1.300 sillas para que la familia festera pueda seguir este acontecimiento en el que suelen animar efusivamente a sus candidatas. Y decenas de personas seguirán la gala de pie. La organización considera que serán entorno a 2.000 los asistentes a esta cita, a la que se han invitado a las fiestas de San Vicente: las tradicionales, los moros y cristianos. Y otras fiestas hermanas como las Hogueras de Dénia y Elda entre otras.



La Bellea de Alicante de 2016

Un total de diez personas son las encargadas de evaluar entre las diez mujeres la que se convertirá en la representante adulta de la Fiesta en San Vicente del Raspeig. Entre el jurado se encuentra también la Bellea del Foc de Alicante en 2016, Ana Belén Castelló. También el alcalde, Jesús Villar; la edil de Fiestas, Asun París; el presidente de la Federació, David Álvarez; el vicepresidente, Francisco Javier Flores; y María José Artiaga de la Hoguera Plaza de Santa María de les Fogueres de Sant Joan. Este año las hogueras que participan en el jurado son Parque Lo Torrent-La Huerta, con Consuelo Asensi; y José Ginés, de la Hoguera Haygón Sol y Luz. De la Barraca Xe Quin Pet es jurado Pilar Romero.

Este año es el primero en el que se produce rotación de hogueras que participan en la elección, y son las comisiones las que han elegido internamente a las personas que les representa.

En el jurado infantil están el delegado de Cultura Armando Cerdá; la delegada de Bellezas infantiles, Jessica Pérez; el concejal del PP Saturnino Álvarez; la Fallera Major de Elda 2016,Esther Carbonell;Olaf Benito, de la Hoguera L'Entrà al Poble; Leticia Guerrero, de Ancha de Castelar; y Fernando Serna de la Barraca El Mambo. Todos ellos tienen la difícil tarea de elegir a la Bellea del Foc y sus damas.