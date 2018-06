El PSOE tiende la mano a Compromís y acepta el 95% de su presupuesto para 2018

Sant Joan d'Alacant

n La negociación por la aprobación del presupuesto de Sant Joan d'Alacant 2018 dio ayer un nuevo giro al reconocer el grupo socialista que la propuesta de inversiones planteada por Compromís coincide en un 95% con el proyecto de presupuestos que presentó el PSOE en el mes de noviembre. Es decir, a los dos meses de romperse el pacto de gobierno que llevó a la oposición a los nacionalistas, después de haber gestionado ellos el área de Hacienda desde el inicio de la legislatura.

En opinión del portavoz socialista, Manel Giner, «tenemos las mismas prioridades y las diferencias son más de las cantidades que se deben dedicar a cada partida». En concreto, Giner asegura que en la propuesta del PSOE, «las necesidades urgentes del municipio tienen consignada una mayor cuantía, como ocurre con las partidas destinadas al arreglo de calles, la implantación del quinto contenedor, la creación de aulas para desempleados y un largo etcétera». Sin embargo, «esa diferencia no va a ser un obstáculo insalvable que impida llegar a un acuerdo», recalca Giner, quien también recuerda que en la propuesta del PSOE « estaba la mejora de condiciones de la plantilla municipal o aumentar partidas para el arreglo de zonas urbanas».

Esta mano tendida del PSOE a sus antiguos compañeros de pacto de gobierno no ha caído en saco roto para Compromís. Según su coportavoz, Sergio Agueitos, «nos alegra que tengamos posturas en común y que la respuesta haya sido positiva». A partir de ahí, sigue adelante un calendario de reuniones, donde ya han surgido las primeras discrepancias. Mientras Manel Giner espera que sea el concejal de Hacienda, Santiago Román (Decido), el que convoque una reunión entre todas las partes, el propio Román explica que en unos días «me sentaré con Compromís para concretar detalles». El responsable de Hacienda, que asumió esta cartera al romperse el pacto con Compromís, indicó ayer que «la mayoría de las propuestas planteadas por todos los grupos, excepto el PP que no me ha presentado nada, han sido incluidas en el presupuesto. Tenemos que ajustar el gasto al techo que nos obliga la Ley, pero hay que ser positivos», añade Román.