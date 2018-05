San Vicente reactiva el proyecto "El Paseito" para caminar por vías cardiosaludables

Renovado y con una clara misión: fomentar los hábitos de vida saludable. Así es como desde el área de Sanidad de San Vicente se retomará el proyecto de vías cardiosaludables conocido como "El Paseíto". A partir del mes de junio, todos los miércoles por la mañana, dos monitores acompañarán en el recorrido de las diferentes rutas a todas aquellas personas que quieran participar.

Se trata de una actividad suave destinada a la población que no realiza ejercicio físico. Con estas quedadas monitorizadas se buscará que la ciudadanía participante adquiera el hábito de salir a caminar asiduamente. Además, ´El Paseíto´ buscará ser un punto de relación entre las personas fomentando así la creación de un grupo social que tenga este objetivo.

El proyecto, que se inicia de forma experimental, comenzará el miércoles, 6 de junio, en horario de 09:00 a 12:00, repitiéndose este día de la semana durante el resto del mes. Los meses de julio y agosto, no se llevarán a cabo quedadas debido a las alta temperaturas del verano. La actividad se retomará el miércoles, 5 de septiembre, con el mismo horario y volviendo a producirse este día hasta diciembre.

´El Paseíto´ está compuesto por 4 itinerarios diferentes que se encuentran totalmente señalizados, pavimentados e iluminados. La primera de las rutas se compone de 3 kilómetros y tiene inicio y fin en el Parque Juan XXIII. La segunda, también circular, es un recorrido de 4,8 kilómetros con comienzo en el Parque Ingeniero José Ramón García Antón. El apeadero es el punto de partida y llegada de la tercera ruta, que tiene una distancia de 7,4 kilómetros.

Finalmente, el cuarto itinerario, el más largo y el único que no es circular, se compone de un recorrido de 15,4 kilómetros, con inicio en la Plaza de Los Girasoles y fin en la carretera de Castalla. Al tratarse de un camino extenso, existe la posibilidad de realizarlo en dos tramos, el primero de ellos es el comprendido entre el Parque Lo Torrent y la Carretera de Castalla, de 9,4 kilómetros, y el segundo, de 6 kilómetros, es la parte que se encuentra entre el Parque Lo Torrent y la Plaza de Los Girasoles.

Este proyecto tendrá un coste de 4.700 euros, para el que el Ayuntamiento de San Vicente ya ha solicitado una subvención a la Consellería de Sanidad. Una ayuda que se ha podido pedir gracias a la incorporación del municipio al IV Plan de Salud 2016-2020 de la Comunidad Valenciana. Adhesión que fue aprobada por unanimidad en la sesión plenaria del mes de mayo, que se celebró en la tarde de ayer, miércoles 30 de mayo.

La concejala responsable de Sanidad, Begoña Monllor, en su intervención en este punto en el pleno señaló que "este es un proyecto que estaba muy completo y lo que se trata es de unir a todas las concejalías implicadas para trabajar en ´El Paseíto´, pero de forma guiada y con una personas especializada que ayude a los participantes en todos los itinerarios". Además, Monllor, reconoció la positiva labor de este proyecto que fue puesto en marcha en 2014, con la anterior concejal de Sanidad, Mercedes Torregrosa, "esta adhesión nos permite continuar con proyecto como este y la Feria de Salud, algo que nos hace mucha ilusión.



Red de Municipios para la Salud de la Comunidad Valenciana

La adhesión a este plan de salud también ha permitido ha San Vicente entrar en la ´Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana´, una iniciativa que posibilitará al municipio el trabajar junto a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en medidas como la reducción de las desigualdades en salud del ámbito local o el intercambio de experiencias de promoción en salud entre municipios, entre otras.

Concretamente, las actuaciones en el ámbito local de San Vicente se centrarán en acciones formativas y de capacitación del grupo que lleva a cabo este proyecto, el análisis de la situación del municipio de forma participativa para incorporar los recursos locales que generan salud, y el desarrollo de proyectos orientados a promover la salud en las diferentes edades y entornos de las personas del ámbito municipal.

En este sentido, Begoña Monllor, señaló que "el Ayuntamiento tiene la intención de trabajar en un objetivo común con la Consellería Sanidad Universal y Salud Pública en cuanto a las estrategias de salud para prevenir y promocionar este ámbito".