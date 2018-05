El Ayuntamiento desconocía que la nueva empresa del parking también es de Ortiz

San Vicente del Raspeig



n El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig tiene previsto dar luz verde a la cesión de la gestión del aparcamiento subterráneo del Mercado de Abastos, en pleno centro del municipio, en el próximo pleno a una empresa del concesionario actual. La empresa concesionaria, Enrique Ortiz e Hijos solicitó la cesión al Ayuntamiento a favor de la mercantil Aralcayna SL. Una mercantil que se creó hace un año, en abril de 2017, y de la que es administradora única la propia mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA. Una operación que desde el Ayuntamiento validan y consideran legal, aunque afirmaban desconocer que pertenecía al mismo grupo empresarial. Actualmente la gestión la realiza Ortiz e Hijos y la propuesta es que pase a hacerlo una mercantil de la que es administradora única.

Los informes que dan el visto bueno a esta operación no hacen ninguna mención a que la gestión siga en las mismas manos y de hecho, el propio concejal de Contratación, José Luis Lorenzo, aseguraba ayer desconocer que la cesión se realiza entre las mismas empresas. «En el Ayuntamiento no tenemos por qué saber que la empresa es de Ortiz e Hijos, lo que nosotros nos hemos preocupado es de saber que la empresa tiene solvencia y es legal». El informe jurídico elaborado por el Ayuntamiento de hecho no hace referencia a que la nueva empresa pertenece al grupo empresarial del constructor que hizo este parking.