Las obras en el Auditorio obligan a reubicar 5 presentaciones fogueriles

La empresa asumirá los gastos de sonido y el alquiler tras acumular un mes de retraso.

Los augurios más pesimistas se han cumplido y finalmente la obra del Auditorio no ha finalizado esta semana. Y el efecto colateral es que esto afecta a las presentaciones de Hogueras prevista. Este fin de semana cinco comisiones realizaban uno de sus actos más importantes, la presentación de sus bellezas y damas. Si algo tenía claro el Ayuntamiento es que no iba a dejarlas en el aire y ayer mismo presentó opciones a las cinco hogueras. Las comisiones fueron convocadas a mediodía de ayer de forma urgente y la concejala de Fiestas, Asun París, y la edil de Urbanismo, Mariló Jordá, les explicaron que las obras no han acabado y les ofrecieron distintas alternativas. Sólo Ancha de Castelar decidió en un primer momento seguir adelante y presentar en el Auditorio, que se iba a abrir de forma provisional, sin tener aún el ascensor y sin las puertas y protecciones ignífugas que faltan por instalar. Por la tarde la comisión decidió que lo mejor era posponer este acto al día 20.

La concejala de Urbanismo reconoce el perjuicio que supone una obra que ya acumula un mes de retraso. Y señala que al menos la empresa va a correr con todos los gastos de desviar los actos a otros lugares, lo que supone el alquiler de los locales y la instalación de iluminación y sonido. Cuando finalice la obra señala que Contratación deberá revisar la cláusula que le obligaban a pagar 500 euros por día de retraso.

«Lo peor que podía pasar es que no se hicieran estas presentaciones y eso no se iba a permitir porque es un perjuicio para comisiones que trabajan todo el año», explicaba Jordá. La edil señala que las puertas de emergencia aún no han llegado ni tampoco está el nuevo ascensor, sólo el hueco. De hecho, ayer la entrada seguía en obras.

Por su parte, la concejala de Fiestas explicaba que la comisión de Hernán Cortés realizará su presentación el sábado a las 12 horas en el Cine La Esperanza; Carrer Nou a las 21.30 horas en el Apeadero; y el domingo irán al Paraninfo Santa Isabel a las 11 horas y L'Entrà al Poble a las 18 horas.

Esta semana ha sido de mucha tensión. El tripartito rezaba por la finalización de las obras de adaptación a la normativa de incendios, reglamento de baja tensión y renovación de instalaciones de climatización. Y las hogueras esperaban poder celebrar su acto más emblemático. Finalmente no ha sido posible.



Carrer Nou ya pospuso

Carrer Nou que ya pospuso la semana pasada su presentación optó finalmente por el Apeadero, que se adapta mejor a sus necesidades, sobre todo para poder instalar su gran decorado en el escenario. El comisionado Cristian Gil reconocía ayer que están satisfechos con la solución y con el hecho de que la empresa sufrague los gastos básicos de iluminación y sonido.

Por su parte, el PP que ha sido muy crítico con los retrasos en la obra, considera que es una «falta de respeto hacia las entidades festeras que a menos de 48 horas de la presentación de sus bellezas y damas tengan que cambiar de ubicación por la incapacidad del tripartito para acabar las obras del Auditorio y la falta de previsión y planificación».