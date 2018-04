El PP atribuye la reducción de la deuda a que el tripartito no materializa las inversiones

San Vicente del Raspeig

n El Partido Popular de San Vicente del Raspeig ha denunciado que el tripartito se ha visto obligado a reducir la deuda municipal porque no ha ejecutado las inversiones que tenía presupuestadas ni tiene proyectos ambiciosos para la localidad. Los populares explicaron que la ley obliga a que parte del superávit se destine a amortizar deuda cuando los ayuntamientos no realizan las inversiones incluidas en el presupuesto.

La formación indicó que el equipo de gobierno no ha ejecutado más de la mitad de las inversiones que tenía presupuestadas el año pasado. Así, de los 8,1 millones previstos para 2017 solo se han materializado 3,9 millones, lo que supone un 48% del total. «Si presupuestas, como ha hecho el tripartito, la compra de viviendas sociales, la redacción del proyecto del pabellón, la reforma del Auditorio, el arreglo de aceras, la mejora del alumbrado y otras inversiones pero cuando acaba el año no las has realizado, al final estás obligado por ley a destinar parte de ese dinero a reducir la deuda», manifestaron desde el PP.



Sin bajada del IBI

El grupo popular recordó que pese a la buena salud económica del Ayuntamiento, el tripartito ha votado en contra dos años consecutivos a la propuesta del PP de bajar en un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagan los vecinos, una medida que ahora es posible tomar por el incremento de ingresos que está recibiendo el Consistorio en los últimos dos años.

El PP considera que la mala gestión económica del tripartito está provocando que San Vicente no se esté beneficiando ni de inversiones que transformen la ciudad y generen empleo, ni de una rebaja de impuestos.