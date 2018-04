Compromís reclama comprar el Cine de Dalt de Xixona

Compromís ha reclamado al Ayuntamiento de Xixona que lleve a cabo la compra del Cine de Dalt, cuyo convenio para su uso por parte de la Corporación, que expiraba el 31 de diciembre de 2016, se prorrogó in extremis por tres años tras no llegar a un acuerdo para el traspaso de su propiedad con la Iglesia. Su edil Joan Arques explicó que «Compromís reitera su propuesta de llegar a un acuerdo con la Junta Parroquial antes del próximo mandato».

Arques manifestó que «nunca entenderé cómo el equipo de gobierno dijo al pueblo que estaba todo bien gestionado, cuando observamos que la problemática del Cine de Dalt no tiene vías de solución. No podemos consentir llegar al próximo mandato (2019) sin tener los deberes hechos respecto a esta instalación que usamos todos los xixonencs para actuaciones, sobre todo de Cultura. Por tanto pido al equipo de gobierno que se siente a negociar de una vez por todas, para llegar a algún acuerdo factible. El no llegar a un acuerdo implicaría que a finales de 2019 no dispondríamos de ningún lugar a cubierto para realizar actividades culturales».

Las negociaciones se rompieron por las diferencias entre lo que pedía la Iglesia, 500.000 ?, y lo que ofrecía el Ayuntamiento, 167.000 ?, ya que la Corporación alegaba que el inmueble requiere una fuerte inversión y está catalogado como dotacional, por lo que por ejemplo allí no se pueden construir viviendas.