El PP alerta de la degradación del Parque Central por el vandalismo y el abandono del cuatripartito

El PP de El Campello ha denunciado el abandono que sufre el Parque Central, debido a los actos vandálicos que viene sufriendo en los últimos meses y la «dejadez del multipartito ante el estado que presenta».

El portavoz de los populares, Juanjo Berenguer, explica que «últimamente han habido casos de vandalismo en el Parque Municipal. La barca donada por una familia del municipio ha sido objeto de actos vandálicos, así como las estatuas del parque. No queremos decir que este equipo de gobierno son 'culpables', pero como mínimo son 'responsables' de la situación tan degradada del entorno».

Berenguer recuerda que «hace más de nueve meses que una de las puertas no funciona. La razón que da el equipo de gobierno es que no hay presupuesto. Una explicación que no nos parece adecuada vistas las liquidaciones millonarias de presupuesto. Es una cuestión de prioridades. El Parque Municipal no ha sido nunca una prioridad para ellos. Les recuerda la gestión de ese espacio por parte del Partido Popular y dentro de su 'modus operandi' pretenden invisibilizar o al menos minimizar la gran cantidad de espacios públicos que se han generado a lo largo de 20 años de gobiernos populares».

Desde el PP destacan que «entendemos que hay una gran falta de iniciativas. Estamos ante un claro ejemplo de inactividad, dejadez y falta de trabajo diario por parte del alcalde y de sus concejales» del equipo de gobierno que forman Compromís, PSOE, Partido del Campello y el edil no adscrito David Alavés.