Un informe jurídico rechaza comprar las viviendas sociales al requerir reparaciones

Informe demoledor que deja en el aire el plan de viviendas sociales de San Vicente. Un documento jurídico del área de Contratación concluye que las tres casas propuestas para ser adquiridas por el Ayuntamiento no cumplen con el pliego de condiciones establecidos. El motivo es que requieren obras para poder ser habitadas, por lo que no pueden ser compradas, pese a que el Consistorio anunció el pasado martes que los dueños tendrían que asumir estos arreglos para su adquisición.

El Ayuntamiento celebró ayer la mesa de Contratación en la que debían abrirse las plicas económicas para la adjudicación, pero finalmente este trámite ha sido aplazado ante este informe jurídico. A pesar de ello, la edil de Urbanismo, Mariló Jordá (Guanyar), mostró ayer su compromiso en seguir adelante con este proyecto y señaló que hoy analizarán este informe, del que no sabían nada hasta ayer.

El documento explica que la mesa de contratación de 2 de febrero había pedido una aclaración sobre el informe del 11 de enero, sobre si las deficiencias detectadas en las viviendas valoradas «suponen o no el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos. En caso de que sí, su reparación es cuestión ajena al procedimiento licitatorio».

Prosigue explicando que «se ha recibido informe complementario de fecha 8 de febrero que indica que 'las deficiencias detectadas son de carácter menor y de escasa repercusión, sin embargo su reparación es necesaria para alcanzar la condición de buen estado de conservación y habitabilidad de modo que puedan ser ocupadas de modo inmediato en cuanto se formalice la compraventa de la vivienda, tal y como establece el Pliego de Condiciones Jurídico Administrativas'».

Por ello el informe hecho público ayer concluye que «a la vista de dicho informe, se constata que las ofertas presentadas no cumplen, en el momento de presentación de ofertas, con las condiciones establecidas en los pliegos», y recuerda que en los mismos no se ha incluido cláusula alguna que «prevea mecanismo de corrección del estado de las viviendas, ni otorgamiento de plazo de subsanación de las deficiencias observadas. En todo caso, dicho mecanismo sería de difícil compatibilidad con la existencia entre los criterios de valoración de puntuación relativa al estado de conservación. Por lo tanto, la única conclusión posible, a la vista del informe emitido por Arquitectura, es que las viviendas no cumplen con los pliegos rectores del contrato y deben ser rechazadas en la presente licitación».

Jordá insistió ayer en que este plan es un compromiso del equipo de gobierno, una petición de los presupuestos participativos y una necesidad del municipio, que es de los pocos que no tiene ni una sola vivienda social para su alquiler. La edil señaló que hoy analizarán desde el departamento de Urbanismo el nuevo informe pero destacó que «el estado de las casas es estupendo» y que el proceso «se ha paralizado», pero en ningún caso anulado, y la voluntad es «centrar todos los esfuerzos para sacarlo adelante».

A este proceso finalmente solo se han presentado tres particulares que ofrecen vender sus tres viviendas, dos de las cuales tienen grietas, humedades, manchas en las paredes y escasa limpieza, y ninguna cuenta con ascensor. Además, se trata del segundo concurso que se saca, ya que el primero quedó desierto, por lo que ahora se habían flexibilizado las condiciones.