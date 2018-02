El Campello mantiene las pruebas de la bolsa de empleo denunciada

El Ayuntamiento de El Campello mantiene la prueba de hoy para la creación de la bolsa de auxiliares administrativos pese a la denuncia de los sindicatos sobre irregularidades. El alcalde, Benjamí Soler, explicó que el tribunal también estudiará hoy estas supuestas irregularidades, pero que en un principio se mantenía la celebración de la siguiente prueba prevista para hoy. El primer edil también aclaró que las cifras correctas de las personas que se presentaron a la primera prueba psicotécnica fue de 211 presentados, y no 378 como señaló el miércoles la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep), por lo que el porcentaje de aprobados ha sido del 20% y no del 10%, 40 aspirantes en total.

A este respecto desde los sindicatos señalaron que una de las irregularidades es precisamente que no se han publicado los datos de los «no aptos», por lo que no pueden saber el número exacto de aspirantes e insistieron en que el proceso se debe suspender e investigar lo sucedido, ya que no se hicieron públicos los criterios de valoración del test psicotécnico y la actuación del tribunal no ha sido correcta ni ajustada a derecho.