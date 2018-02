Xixona pide a la CHJ la limpieza de los ríos y barrancos de su término municipal

El Ayuntamiento de Xixona ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la limpieza de sus cerca de 40 ríos y barrancos de su término municipal para evitar incendios. El pleno aprobó en su sesión ordinaria de enero una moción de Compromís por unanimidad para que se solicite a la CHJ esta intervención. Esta formación recuerda que «la limpieza de ríos y barrancos es competencia de la Confederación y las poblaciones no solo no pueden actuar para la limpieza, sino que tienen que pedir un permiso especial que no siempre es concedido, y pagar los gastos».