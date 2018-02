El PP denuncia que el tripartito se apoya en una tránsfuga para no bajar el IBI

San Vicente del Raspeig



El grupo municipal popular denunció ayer que los vecinos no se van a beneficiar de la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el apoyo que la edil tránsfuga al tripartito. Los populares lamentaban que el IBI tampoco bajará en San Vicente del Raspeig el próximo año. El pleno del Ayuntamiento ha rechazado la propuesta del Partido Popular en la que proponía rebajar el impuesto en un 5% en 2019. La moción recibió el voto en contra del tripartito: PSOE, Guanyar y Compromís, al que se sumó la concejala no adscrita Auxi Zambrana, cuyo voto fue decisivo para deshacer el empate y que la propuesta no saliera adelante. Algo que ha denunciado el grupo popular.

La concejala del Partido Popular Carmen Victoria Escolano lamentó que «los vecinos no se van a beneficiar de una rebaja del IBI ni en 2018 ni en 2019, a pesar de que el aumento de los ingresos del Ayuntamiento y la regularización catastral hacen posible aplicar esta rebaja sin poner en riesgo ni los servicios básicos ni las inversiones que necesita nuestro municipio». Los populares ya intentaron que dicha rebaja se aplicara a este año que se aprobó en pleno, pero que el tripartito descartó.