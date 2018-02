La edil electa del PSOE inicia los pasos para incorporarse y el grupo decide que no la admitirá

«No contamos con Sonia Sánchez Lumbreras. El trabajo del Partido Socialista es un trabajo en equipo que tiene como finalidad el servicio público al ciudadano y nunca los intereses particulares, y en esta línea vamos a seguir trabajando». Así de contundente se mostraba el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig que emitía un comunicado al conocer que la concejal electa que debía incorporarse al grupo municipal ha dado los pasos necesarios para poder incorporarse como concejala al Ayuntamiento. Sin embargo, el portavoz municipal socialista, José Luis Lorenzo, advertía que el grupo no la va a aceptar. «Los vecinos tienen claro quién es Sonia Sánchez y ella no va a pertenecer al grupo socialista».

La afectada aseguró ayer estar muy sorprendida de que nadie del grupo municipal se haya puesto en contacto con ella para convocarla al pleno. Sonia Sánchez explicaba que ayer presentó la declaración de bienes, un paso necesario para poder incorporarse como concejal al Ayuntamiento. «No me han convocado al pleno y yo ya había recogido mis credenciales», explica. Sánchez Lumbreras afirmaba además que el pasado día 23 le confirmó que alcalde «que sí a Recursos Humanos. Se lo dije al alcalde cuando hablé con él a las cuatro de la tarde. Y al día siguiente hacen una rueda de prensa dándome un ultimátum. No entiendo nada».

Un extremo que negaba ayer rotundamente el alcalde, el socialista Jesús Villar, quien afirmaba que «es rotundamente falso», y añade que «es llamativo que no se presente al pleno. Y ahora viene justo cuando la delegación de Recursos Humanos ya está dada. No ha venido antes», añadía. El primer edil se mostraba especialmente molesto: «es una falta de respeto a sus compañeros».

La crisis en el PSOE municipal que parecía que iba a aplacarse tras la renuncia de Manuel Martínez se ha enconado. El 20 de noviembre el edil dejó su acta. Desde entonces el grupo ha apremiado a la concejala electa a coger su acta. Ahora, más de dos meses después el grupo socialista invitará a Sonia Sánchez a incorporarse al grupo de los no adscritos al rechazar que forme parte del grupo.

El alcalde señala que una vez que la edil tome su acta el grupo rechazará que se incorpore.

El grupo municipal socialista ha iniciado los trámites con la Ejecutiva Provincial que dirige José Chulvi, para la incoación del expediente de expulsión de Sonia Sánchez Lumbreras del partido, «acuerdo que ya ha tomado el grupo municipal», advertían en su comunicado.

Por su parte, la edil electa reconocía sentirse «rechazada y engañada por mis propios compañeros, que no sólo no me han facilitado mi acceso, sino que me ha puesto una traba tras otra».