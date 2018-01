El PSOE considera «inaceptables» las condiciones de la futura edil

El portavoz del PSOE de San Vicente, José Luis Lorenzo, manifestó ayer que las condiciones impuestas por Sonia Sánchez Lumbreras para tomar el acta de concejal son «inaceptables» y que la situación creada por la número 6 en la lista socialista es «insostenible». «Llevamos dos meses esperando que se decida pero no está jugando limpio. Hemos sido muy pacientes pero no podemos seguir así. Tiene de plazo hasta el pleno del próximo miércoles, donde se ha incluido en el orden del día su toma de posesión», aunque Lorenzo no quiso adelantar qué medidas se pueden tomar si no se presenta o no acepta las delegaciones de Recursos Humanos y Presidencia que el alcalde le pide que asuma, con las opciones de dedicación completa, parcial o cobrar por asistencia. El PSOE afirma que no va a «consentir presiones de ningún tipo, haciendo valer un acta de edil como moneda de cambio».

Sánchez se niega a asumir Recursos Humanos y a dejar su trabajo en Cemex, por lo que sólo acepta cobrar por asistencias y hacerse cargo de áreas como Participación que pueda atender por las tardes.