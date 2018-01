El cierre de una clínica dental deja a cien pacientes con tratamientos «a medias»

El cierre de una clínica dental en Sant Joan d'Alacant va a dejar con los tratamientos a medias a decenas de personas del municipio. Los afectados se van enterando por cuentagotas de que el próximo jueves será el último día de la clínica Dentimed, ubicada en plena Rambla de San Joan. Y los afectados pueden alcanzar incluso un centenar, según la información que están recabando algunos de ellos. Las empleadas de la clínica que atienden las citas les han informado de que a ellas les han comunicado su despido y que el día 25 de enero es su última jornada de trabajo.

Entre los afectados se encuentra Sabrina Martínez quien ha tratado de dar a conocer la noticia a la mayor cantidad de afectados. «Muchos no se van a enterar y no van a poder ni siquiera poner una reclamación porque lo dicen cuando vas a pedir cita», explicaba ayer. Gracias a su movilización ha creado ya un grupo de afectados y ayer mismo se reunieron con un abogado para ver qué acciones pueden emprender.

Los afectados se han quedado a medias en sus tratamientos. Hay ortodoncias y muchos casos complejos que han dejado desorientadas a las personas que iban a someterse a ellos. Y sobre todo porque muchas han financiado su tratamiento o en algún caso, lo han pagado ya.

En el caso de Sabrina, comenzó hace tres años su tratamiento valorado en 10.000 euros «y me han hecho la parte que cuesta menos, extracciones, empastes... y ahora tengo los dientes de abajo limados porque me iban a colocar carillas estéticas». La afectada lamenta que «financié con ellos y me quedan 6.000 euros que me dicen que no me devuelven porque me dicen que la clínica no tiene fondos y el dueño no se responsabiliza de nada», cuenta Sabrina Martínez.



El apoyo del alcalde

El alcalde de Sant Joan, Jaime Albero, se reunió ayer con ellos, la mayoría vecinos conocidos y ha puesto a disposición de los afectados el Ayuntamiento y especialmente la Oficina de Atención al Consumidor con el objetivo de «intentar paralizar el pago, de los afectados a las financieras».

Muchas de las personas por su parte han presentado hojas de reclamaciones y quejas contra la clínica Dentimed, que hace poco celebraba su décimo aniversario en Sant Joan d'Alacant.

Sabrina Martínez reconoce que las trabajadoras «también son afectadas, llevan dos meses sin cobrar y tienen que ir a trabajar. Los médicos como son autónomos ya no van a la clínica».

Los casos de personas afectadas son múltiples, entre ellos el de una mujer a la que le han extraído todos los dientes para colocarle una prótesis fija que ahora no le van a colocar. O a quienes se les han hecho intervenciones provisionales que ahora no saben dónde acabar su tratamiento y cómo pagar lo que ya han pagado.