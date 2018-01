La concejal que debe incorporarse al PSOE denuncia «presiones» para asumir Personal

El PSOE de San Vicente del Raspeig está desde el 20 de noviembre con un edil menos. Aquel día el portavoz y concejal de Presidencia, Manuel Martínez, renunció a su acta de concejal y sus competencias. La siguiente en la lista es Sonia Sánchez Lumbreras, quien asegura que ha mantenido desde entonces varias reuniones para negociar su incorporación. Sin embargo, y aunque ella asegura tener todas la intención de convertirse en concejala de San Vicente, la situación actual es de tensión y de no entendimiento. Mientras ella afirma que su intención es la de incorporarse «con una dedicación sólo de asistencias» y mantener su trabajo actual, el alcalde, Jesús Villar, y el portavoz José Luis Lorenzo, le instan a asumir todas las concejalías de Martínez.

Sánchez Lumbreras denunciaba ayer recibir «presiones» para coger el acta y para asumir el área de Personal y de Presidencia. Según explicaba, esta semana ha recibido un burofax rubricado por el portavoz socialista José Luis Lorenzo instándola a coger el acta en 72 horas, algo que, confiesa, le ha sorprendido y molestado a la vez porque, recalca, ha estado hablando y negociando con el alcalde Jesús Villar su incorporación y ese formalismo no era necesario.

Sánchez Lumbreras explica que quiere recoger el acta de concejal que le corresponde, pero no está de acuerdo con las condiciones en las que debe hacerlo, que es asumiendo todas las competencias del edil que renunció. «No quiero dejar mi trabajo de responsable de prevención de riesgos laborales y en mis negociaciones con el alcalde y José Luis Lorenzo les dije que no podía coger las cinco áreas porque no estoy en el Ayuntamiento y áreas como Recursos Humanos y Presidencia necesitan a alguien que esté a tiempo completo».

Sánchez Lumbreras explica que su propuesta es «coger las concejalías que pueda asumir y donde pueda hacer reuniones por las tardes, por ejemplo Participación Ciudadana o Informática. Y señala que sería más adecuado que el portavoz sea quien suma Personal, algo que, asegura, «él se negó en redondo en una de las reuniones».



Cuatro concejales

El grupo municipal popular recordó ayer que hoy se cumplen dos meses sin un edil de Recursos Humanos, área que ha asumido el alcalde. La portavoz, Mercedes Torregrosa, lamenta que «hay muchos temas encima de la mesa por resolver: la productividad, el calendario laboral, un recurso sobre la carrera profesional».