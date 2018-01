El PP de Sant Joan acusa al alcalde de perder 196.000 euros en subvenciones

El Partido Popular de Sant Joan d'Alacant ha acusado al alcalde, el socialista Jaime Alberto, de perder 196.000 euros en subvenciones de la Diputación por no solicitarlas o por no presentarse en tiempo y forma. El portavoz de los populares, Manuel Aracil, considera que «el caos y descontrol del equipo de desgobierno provoca que el Ayuntamiento regale dinero que es de todos los santjoaners».



En concreto, Aracil explica que el Ayuntamiento no presentó ningún proyecto a los planes de ahorro energético ni de inversión en arbolado, lo que supuso la pérdida de 183.000 euros. Asimismo, el portavoz del PP afirma que en 2016 se perdieron dos ayudas para la elaboración de planes de igualdad y talleres por no justificar el coste de las actividades. «Y para no tener que justificarla este año, directamente no se presentan» añade. Aracil también asegura que la pérdida de subvenciones por no justificar los gastos también ocurrió con las ayudas para el XVII Festival de Cine, que pasaron de 5.400 euros a 4.100.