Mutxamel rehabilitará el azud de les Fontetes con una ayuda de 200.000 euros

También se construirá un centro de recepción de visitantes y se musealizará el recorrido por el sistema de riego.

El Ayuntamiento de Mutxamel, que continúa apoyando la puesta en valor del patrimonio hídrico del municipio, ha conseguido una subvención de 200.000 euros de la Diputación de Alicante para llevar a cabo la rehabilitación del azud de les Fontetes y para la construcción de un centro de interpretación del agua en el área recreativa de La Sabateta.

En concreto, el Consistorio mutxamelero invertirá esta ayuda del organismo provincial en restaurar la casa de compuertas y tres relieves que se encuentran muy deteriorados y que podrían ser de la Santa Faz, del Calvario y de una Virgen. «No sabemos qué imagenes son, pero con la restauración y limpieza saldrán», manifestó Rafael García, concejal de Cultura de Mutxamel. Además, se repararán las propias compuertas y los mecanismos que controlaban el paso del agua.

La casa del azutero, donde antiguamente vivía la familia que se encargaba del mantenimiento del sistema de riego, también se rehabilitará, puesto que hace muchos años que se encuentra derruida y sin techo. Así, esta pequeña vivienda pasará a convertirse en una sala de exposiciones donde se explicará la historia del sistema tradicional de riego de la huerta y los elementos que la componen.

Por otra parte, en la zona de aparcamiento del área recreativa de La Sabateta se construirá una estructura metálica que albergará un centro de interpretación del agua y que será el punto de recepción de visitantes. «Allí se les hará una pequeña introducción del sistema de riego, del río Monnegre, del río Seco, de los azudes y de las acequias y luego bajarán a ver el azud de Mutxamel», explicó el edil de Cultura. Y es que, la idea del Partido Popular es musealizar el patrimonio hidráulico de la localidad con rutas para conocer los elementos que lo componen y con carteles explicativos que diseñarán los alumnos del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de València, con quien el Ayuntamiento tiene una convenio de colaboración para contribuir a la puesta en valor del sistema tradicional de riego. «Vamos a crear una ruta para ir desde el azud de San Juan al de Mutxamel o a la inversa. Queremos darle un carácter muy didáctico y escolar para que los más jóvenes lo respeten y lo conozcan», explicó Rafael García.

El proyecto de restauración, que ya se ha redactado y que se encuentra en fase de supervisión, ha sido elaborado por Santiago Varela, un arquitecto que trabajó para la Conselleria de Cultura y que también fue el encargado de elaborar el catálogo de bienes locales protegidos de Mutxamel en 1989.



Bien de Interés Cultural

Otro de los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Mutxamel es conseguir que la Conselleria califique el sistema tradicional de riego como Bien de Interés Cultural (BIC). Tras ser rechazada una primera petición en octubre de 2016, el gobierno local volvió a solicitarlo a principios de 2017, pero aún no ha obtenido respuesta. Según el edil de Cultura, existe un «silencio administrativo negativo. No nos han dicho ni que sí, ni que no. Nosotros vamos a seguir adelante porque no es un capricho. Muchas subvenciones se conceden por ser BIC», declaró García.