Sant Joan renuncia a rebajar el IBI para poder garantizar la prestación de servicios sociales

El tripartito argumenta que se aprobó un Plan Económico Financiero por la acumulación de unos 5 millones de deuda.

No habrá rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles en Sant Joan d'Alacant en 2018 porque la situación económica del municipio no lo permite. Esta es la conclusión de un informe emitido por el interventor del Ayuntamiento a raíz de una propuesta presentada por el Partido Popular, formación que solicitó una reducción del 10% del IBI para este año.

Según el documento emitido por Intervención, la rebaja del tipo de gravamen del 0,80 al 0,72% «vendría a suponer un desajuste en las proyecciones financieras establecidas en el Plan Económico Financiero 2.017-2.018, aprobado por el pleno del Ayuntamiento el pasado día 4 de octubre de 2017, lo que eventualmente provocaría el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto».

Asimismo, en el informe se argumenta que la reducción del IBI que pagan los ciudadanos de Sant Joan vendría acompañada de una deducción en el nivel de ingresos municipales, lo que podría repercutir en la prestación de los servicios a los ciudadanos porque se rebajaría el gasto ordinario. En esta línea, el alcalde de la localidad, el socialista Jaime Albero, explicó que una disminución en el IBI supondría que el Consistorio deje de ingresar un total de 826.102 euros, una cantidad que «se tendría que recortar de las prestaciones que el Ayuntamiento da a los ciudadanos». «Esto es lo que nos está pidiendo el Partido Popular», añadió el primer edil.

Santiago Román, edil de Hacienda de Sant Joan, compartió esta reflexión del alcalde del municipio y aseguró que en 2018 «no caben rebajas impositivas» porque el Plan Económico Financiero que se aprobó por unanimidad en octubre no lo permite. «Lo que plantea el PP es un brindis al sol. Estaríamos todos de acuerdo si fuera posible llevarlo a cabo», argumentó el concejal de Decido.

Y es que, la propuesta del Partido Popular para rebajar en un 10% el Impuesto de Bienes Inmuebles también se presentó demasiado tarde para su entrada en vigor el 1 de enero de 2018, que es cuando tiene que hacerse efectivo un tributo anual. Así, el alcalde de Sant Joan instó al portavoz del PP, Manuel Aracil, a volver a presentar esta medida a finales de 2018, «que es cuando acaba el Plan Económico Financiero y nos lo podremos plantear».

El concejal de Hacienda recalcó que el equipo de gobierno no está en contra de bajar el IBI, sino que «no se puede porque el Ayuntamiento tiene una deuda de 5 millones de euros». «Estamos en unas fechas en las que hay que lucirse y hacer brindis al sol. Ya lo ha hecho el PP de San Vicente y de El Campello y estaba esperando que lo hicieran en Sant Joan, pero no con esta torpeza, no con una medida que va contra un plan financiero», manifestó Santiago Román.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Sant Joan d'Alacant, Manuel Aracil, argumentó que son «un partido coherente» y que por eso solicitan la medida en todos los municipios. Además, Aracil defendió que se trata de una reducción justa «porque quienes han soportado la crisis con mayor dureza son quienes han contribuido más». El portavoz de los populares también recordó, a este respecto, que Decido prometió en su campaña electoral una reducción del 15% del IBI para julio de 2015.