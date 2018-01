Sin apoyo del resto de los grupos municipales

? La propuesta del PP de rebajar el IBI en un 10% no contó con el apoyo de ninguno de los grupos municipales. Tanto PSOE como Decido destacaron la imposibilidad de llevarla a cabo por la deuda municipal de 5 millones de euros. EU y Compromís recalcaron que la medida sólo favorecería a los que cuentan con viviendas de un alto valor catastral y no a los que más lo necesitan, y Cs criticó que la formación de Aracil no apoyara la moción que hace meses presentaron para bonificar el pago de este impuesto según el nivel de renta.