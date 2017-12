Sant Joan aprueba reformar la Torre Ansaldo y pide una ayuda europea de 500.000 euros

Objetivo salvar la Torre Ansaldo. El Ayuntamiento ha aprobado el anteproyecto para rehabilitar y convertir esta atalaya del siglo XVI y la alquería anexa en un centro de interpretación de la Huerta de Alicante y conservatorio de música. Y para ello ha formalizado ya la petición de una ayuda europea de 500.000 euros para acometer la reforma, cuyo coste se cifra en un millón de euros. De forma paralela, el Consistorio espera que en 2018 se ejecuten las obras de consolidación del inmueble anunciadas en 2016 para frenar su deterioro, mientras se tramita su conversión en un gran polo cultural de Sant Joan.

Mediante esta subvención, que se gestiona a través de la Generalitat, se pretende aumentar las potencialidades turísticas de Sant Joan, acogiendo en este edificio dos de los grandes atractivos de este municipio: su condición de ser el centro de la Huerta de Alicante, y su tradición musical, con una Sociedad Musical La Paz que en su Escuela de Música y en su Conservatorio Profesional enseña a más de 600 alumnos. De esta forma se busca que el inmueble acoja el «Centro de Interpretación de la Huerta de Alicante 'Torre Ansaldo'-Conservatorio Profesional de Sant Joan 'Torre de la Música'».

El proyecto comprende varias fases a realizar a lo largo de varios años: rehabilitación de la torre, rehabilitación de la alquería, adecuación del entorno, construcción de aulario en parcela aneja, vallado y perimetrado de la finca, etc.

Así, la junta de gobierno acordó la pasada semana acometer con esta subvención la primera fase del proyecto, que incluye la rehabilitación y el vallado y perimetrado de las construcciones existentes, que crearán un espacio cultural y educativo que pretende poner en valor un Bien de Interés Cultural, el único de propiedad municipal de Sant Joan, abandonado desde hace décadas. Para una segunda fase, a largo plazo, se construirá un espacio educativo anexo que completará el proyecto.

Esta torre, construida en el siglo XVI, tiene una alquería adosada que se encuentra en este momento en estado ruinoso. Mediante esta actuación se busca cumplir con el deber de conservación del patrimonio cultural que tienen todas las administraciones públicas, deber durante mucho tiempo olvidado, según lamentan desde el tripartito. Antes de acometer esta rehabilitación, el alcalde Jaime Albero (PSOE) explica que está previsto que a lo largo de 2018 se realicen una obras de urgencia consistentes en el refuerzo de la cimentación y de los muros de las naves laterales a la torre, para frenar así su avanzado deterioro. Se retirarán los escombros y se realizará la cubierta de teja con vigas de madera y un tablero cerámico que imitará al original, que fue expoliado. Estos trabajos tienen un plazo de cuatro meses de ejecución y un coste de 239.000 euros, aportando una parte importante la Diputación, a lo que hay que añadir el millón de euros de la rehabilitación aprobada ahora por la junta de gobierno.



Antecedente

La única intervención realizada con anterioridad en la Torre Ansaldo fue en 2014, pero se trató de una pequeña actuación para consolidar su estructura y eliminar el tejado de dos aguas que distorsionaba su estética original, con una modesta inversión de 37.000 euros.

Para optar a la ayuda de la Unión Europea, el Consistorio ha presentado esta semana una gran cantidad de información solicitada y generada por los servicios técnicos municipales en la plataforma dispuesta a tal efecto por la Generalitat, compuesta de memorias valoradas y certificados de Urbanismo y de Servicios Económicos.

El departamento de Urbanismo dirigido por Esther Donate (PSOE) ha llevado a cabo este proyecto con la coordinación del propio alcalde, y desde el Consistorio destacan que el tripartito formado por PSOE, EU y Decido lleva trabajando en este proyecto desde hace dos años y ha dado un paso muy importante acogiéndose a la convocatoria C+T de la Generalitat de ayudas a proyectos de actuación para la protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su puesta en valor, con cofinanciación de fondos europeos.



Otras subvenciones

La parte correspondiente a la administración local se espera obtener de otras entidades como la Generalitat mediante su Fondo de Cooperación Local y la Diputación mediante otras líneas de subvenciones destinadas a inversiones financieramente sostenibles. De todas formas la Corporación se ha comprometido a consignar la mitad del presupuesto de la obra, 500.000 euros, para optar así a los fondos europeos.

La edil afirma que «ha sido mucho y muy buen trabajo de los técnicos de Urbanismo y el equipo de arquitectos para que este proyecto salga adelante. También quiero agradecer el asesoramiento de los técnicos de la Conselleria de Cultura, que nos han guiado por el buen camino en esta actuación tan importante».

Por su parte el primer edil, que no marca plazos para llevar a cabo la obra pero que espera sea lo antes posible, destaca que «estas oportunidades aparecen cada mucho tiempo y no se pueden dejar escapar. No todos los años tienes disposición de Fondos Europeos para recuperar tu patrimonio. La Torre Ansaldo nos permite recuperar los usos tradicionales de la Huerta y dar espacio a otro Bien de Interés Cultural como es nuestra Sociedad Musical, una entidad centenaria, que aglutina a miles de santjoaners y que da un servicio modélico a nuestro pueblo». Ahora «solo» falta que se logre la subvención para devolver a este bastión del siglo XVIII su pasado esplendor.