Villar dice sentirse "decepcionado" tras las acusaciones de Martínez de pactar con tránsfugas

"Decepcionado", así asegura sentirse el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, tras conocer las últimas declaraciones del que fuera su número 2, el también socialista Manuel Martínez, quien renunció a la portavocía y las concejalías que ostentaba hace más de un mes y que el pasado viernes presentó también su renuncia como secretario general de los socialistas de San Vicente del Raspeig.

Martínez le acusó de lograr aprobar los presupuestos pactando con tránsfugas y de estar lejos del proyecto que en un principio se habían marcado. Tras esas declaraciones Villar dice sentirse "decepcionado" con el que fuera concejal y secretario general de su partido "porque somos lo que hacemos y alguien que abandona toda responsabilidad, sin importarle lo más mínimo las consecuencias de sus acciones y despreciando la confianza que los sanvicenteros depositaron en su persona, tiene poca catadura moral para dar lecciones ahora, escondido detrás de dos dimisiones consecutivas".

Villar, que durante el último mes no ha querido hacer declaraciones sobre la marcha del que fuera su mano derecha, a estallado tras las últimas declaraciones de Martínez. "A los problemas se les hace frente con compromiso y diálogo, dando la cara. Hemos venido a trabajar, no a escondernos detrás de un exceso de ego. Actitudes como esta nos aleja de nuestro objetivo fundamental, con el que nos presentamos a las elecciones, un proyecto ilusionante que continúa con más fuerza que nunca, hacer otro tipo de política, cercana y comprometida con nuestros vecinos, y desde luego yo no pienso permitirlo".

El primer edil defiende que la aprobación de los presupuestos da estabilidad al gobierno tripartito de San Vicente para poder desarrollar todos los proyectos previstos para el 2018.