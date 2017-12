Un año por y para Miguel Hernández sin apenas presencia del ilustre poeta. Así va a cerrar San Vicente del Raspeig el que calificó como Año Hernandiano 2017. El grupo municipal popular recrimina al concejal de Cultura, Ramon Leyda, la escasa presencia de actividades y eventos culturales en los que la figura del poeta de Orihuela fuera recordada y ensalzada 75 años después de su muerte por tuberculosis en la cárcel de Alicante.

Cuando el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig declaró éste 2017 como Año Hernandiano su objetivo era «recuperar la memoria del poeta y dramaturgo y promover la universalidad, impulsando actividades y actos que contribuyan al reconocimiento de su obra y su figura», dijo el alcalde, Jesús Villar. El pleno ordinario del mes de febrero aprobó por unanimidad de todos los grupos una declaración institucional con el compromiso de «conmemorar el 2017 con actos y actividades diversas que recuerden y divulguen su figura». Pero el año termina y ha pasado prácticamente desapercibido.

La concejal María Ángeles Genovés preguntaba en el pleno de diciembre los actos que ha organizado Cultura y el edil del ramo advirtió que el compromiso de ensalzar la figura del poeta era de todas las áreas municipales, no sólo de Cultura. «Cultura ha hecho la obra 'El tiempo de la cebolla' en la semana de teatro, ha divulgado su figura en los colegios y estuvo presente en el II Certamen de Narrativa Oral con referencias a Miguel Hernández».

Los populares le recriminaron a Ramon Leyda que ni siquiera diera respuesta a un colectivo que propuso organizar la exposición «Luces en la sombra. Homenaje a Josefina Manresa y las olvidadas» en la que se ponía en valor la figura de la esposa de Miguel Hernández y que sí organizaron en Alicante, Elche o Sant Joan d'Alacant.

La concejala popular lamenta que el propio colectivo les transmitió su estupor al no haber recibido respuesta a su propuesta. «Era un colectivo que vino a ofrecer una actividad y ni siquiera se le atendió», incidía Genovés. La concejala critica «las escasas actividades organizadas por la concejalía de Cultura entorno al año de Miguel Hernández cuando expresamente el PP propuso para apoyar esta iniciativa con la condición de hacer actividades y no quedar en una simple declaración de intenciones», lamenta Genovés quien incide en que, «empieza a ser habitual que se adopten acuerdos en el pleno y luego no se traduzcan en resultados».