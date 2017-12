San Vicente deja un pellizco del quinto premio 22253

La Lotería de Navidad ha dejado un pellizco de uno de los quintos premios en San Vicente del Raspeig. La administración en el número 75 de la calle San Pablo ha vendido una serie del 22253, premiada con 60.000 euros. "Cuando ha salido he dicho, vaya númeo feo, por eso de que lleva tres 2 seguidos. Y cuando he ido a ver me he dado cuenta de que lo habíamos vendido nosotros", confiesa Vicente Díez Erades, quien reconoce que el nuevo sistema para poder comprar décimos de toda España ha dado muy buenos resultados. "Alguien nos lo debió pedir expresamente", reconoce sobre el propietario y los propietarios del décimo que ha vendido.

Desde que los niños de San Ildefonso han cantado el número 22253 la administración no ha parado de recibir llamadas y llenar de alegría el local. Una de las primeras del alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, quien se acercaba hasta la administración para saludar y felicitar a los loteros por haber llevado la suerte a vecinos del municipio.

Vicente y su mujer Emma Pertusa, regentan este administración y están convencidos de que Álvaro les está llenando de suerte. Álvaro no ha nacido pero ya ha dado muchas alegrías a sus padres. Emma está embarazada de seis meses y reconoce que han sido cientos los clientes los que le han pasado el décimo por la barriga en busca de suerte. Y a tenor del quinto premio que han dado que la ha traído.

"Estamos dando premios sin parar desde que ella está embarazada", cuenta Vicente Díez mientras recibe mensajes y llamadas de otros loteros que le felicitan. La semana pasada su administración dio otro gran premio, 46.092 euros de una bonoloto con cinco aciertos y el númeo complementario y otros dos premios de 4.000 euros en octubre y febrero pasado.