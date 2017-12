Tirón de orejas para el alcalde

Los concejales de la oposición de Busot ya se han cansado de las constantes salidas de tono en las redes sociales de Alejandro Morant, alcalde de la localidad y diputado provincial del Partido Popular. Los dos ediles del Partido Socialista, la regidora de Esquerra Unida y los dos concejales no adscritos consideran que Morant no hace un buen uso de esta herramienta de comunicación al emplear palabras malsonantes, expresiones groseras e incluso insultos, unas formas que consideran que no debe utilizar una figura política que representa a los ciudadanos de Busot y que, además, es diputado de Personal y vicepresidente de la institución provincial.

La oposición en bloque, hartos de la actitud de Morant, se ha puesto de acuerdo para sacarle los colores en el próximo pleno municipal y, para ello, presentarán una moción de reprobación, una medida simbólica con la que intentarán que el primer edil de Busot dé las explicaciones pertinentes por su mal comportamiento virtual y con la que pretenden encauzarle hacia un comportamiento más correcto en las redes sociales.

El portavoz del Partido Socialista, Óscar Ripoll, manifestó que la finalidad de reprobar a Morant es «que pare con estas conductas para que Busot se caracterice por cosas bonitas». Y es que, Ripoll considera que los comentarios y las faltas de respeto que alcalde popular escribe en su perfil de Facebook perjudican la imagen del municipio, ya que Morant cuenta con más de 4.000 seguidores. «Si esto es lo que nos representa imagínate lo que pensará la gente. Damos risa. Tiene muchos seguidores de todos los colores políticos y Busot queda fatal», razona el portavoz socialista al respecto.



Pensar antes de publicar

Asimismo, Ripoll considera que, al ser una persona pública, Morant debería de tener templanza y pensar antes de publicar según que cosas. «Estamos hartos porque -Morant- representa al pueblo y eso no se puede consentir. Hay cosas que se pueden pensar, pero no escribir. No entiendo qué beneficio puede sacar», argumenta Ripoll.

La idea de los grupos de la oposición de Busot era presentar una moción de censura al alcalde del Partido Popular, pero esta opción no podrán llevarla a cabo puesto que únicamente cuentan con cinco concejales, frente a los seis que forman el gobierno local. Y es que, para cesar a un alcalde, es necesario el apoyo de la mitad más uno de los regidores.