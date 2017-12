El cuatripartito vuelve a aplazar la aprobación de sus primeras cuentas

Enésimo aplazamiento de los primeros presupuestos del cuatripartito de El Campello. Pese a que el compromiso del equipo de gobierno era que estuvieran ya aprobados para que entraran en vigor el 1 de enero, no podrá ser así. Por ello de momento seguirán prorrogados los presupuestos de 2014, elaborados por el PP y Decido.

El cuatripartito formado por Compromís, PSOE, Partido del Campello y el exedil de Demòcrates-Els Verds David Alavés espera que a lo largo de enero se puedan negociar las primeras cuentas del presente mandato, que se inició en 2015, y llevarlas a pleno ese mismo mes. Para ello, el primer edil Benjamí Soler (Compromís) explicó ayer que el borrador de las cuentas está prácticamente terminado, por lo que esperan facilitárselo a los grupos de la oposición para que puedan estudiarlo durante las fiestas. De esta forma se podrían sentar en enero para abordar las dudas y negociar posibles modificaciones, y aprobarlos ese mismo mes.

La historia de los primeros presupuestos del cuatripartito parece ya la historia interminable. En 2015 no se aprobaron al quedar solo medio año de mandato, estallando el equipo de gobierno con la expulsión de EU a finales de 2015, lo que dejó al ejecutivo de Soler en franca minoría pese al apoyo externo del PSOE. En 2016 tampoco hubo presupuestos, pese a que a finales de ese año se incorporó al equipo de gobierno el grupo socialista, y a lo largo de 2017 tampoco se han llegado a cristalizar. Es más, en dos años y medio de gobierno no se ha llegado a poner sobre la mesa un borrador de las cuentas a la oposición, salvo un pequeño esbozo a Ciudadanos el pasado verano, sin que se llegaran a sentar a negociar más allá de una primera toma de contacto con la formación naranja.



Nuevo retraso

Este año se han ido posponiendo las fechas, hasta que en septiembre el cuatripartito anunció que descartaba ya aprobar los presupuestos para 2017 para solo tres meses. Entonces el alcalde dijo que se iban a centrar en las cuentas de 2018 como máxima prioridad, para aprobarlas antes de final de año para que estuvieran vigentes el 1 de enero, pero no ha podido ser. El edil de Hacienda, Pepe Varó (PSOE), explicó ayer que no se ha podido cumplir esta previsión debido a que faltaban los datos de uno de los departamentos, y que espera que a principios de año se puedan llevar a pleno.

En cambio, la oposición afirma estar «harta» de anuncios que no se cumplen y siguen sin saber nada de las cuentas. El portavoz del PP Juanjo Berenguer recordó ayer que «llevamos dos años y medio escuchando excusas, pero lo cierto es que no hemos visto aún ni un solo papel de los presupuestos. En noviembre de 2016, tras tomar posesión el PSOE del área de Hacienda, el nuevo edil responsable anunció que con su entrada habría presupuesto, pero lo cierto es que ha pasado un año y seguimos igual».

Berenguer incidió en que ni siquiera «han intentado llevar adelante las cuentas y nos da la sensación de que no saben cómo repartir el pastel. Son cuatro partidos, incluyendo al edil tránsfuga, pero da la impresión de que no se ponen de acuerdo con las cuentas». Por todo ello, los populares no dan ya ninguna credibilidad a los anuncios del equipo de gobierno.

Desde EU su edil Pedro Mario Pardo recordó ayer que «El Campello es el único municipio de l'Alacantí que todavía no cuenta con presupuestos propios tras las elecciones de 2015», rogando al equipo de gobierno «que se decidan si aprueban un presupuesto continuista con el PP y Cs o dotan de partidas presupuestarias al pacto de gobierno firmado al inicio de la legislatura. Da la impresión que prefieren tener una legislatura perdida por miedo a abrir un debate que pueda costar la Alcaldía, lo que nos parecería un engaño a la ciudadanía. Mientras tanto, continuamos con un presupuesto del PP que año tras año nos recuerdan que somos uno de los municipios de España con menos inversión social y aquí nadie se sonroja».

Por su parte el portavoz de Cs, Julio Oca, lamentó que desde la toma de contacto en verano no han vuelto a saber nada de las cuentas, por lo que «si la intención del equipo de gobierno es presentarnos unas cuentas ya cerradas sin posibilidad de presentar propuestas, que no cuenten con nosotros. Para empezar a hablar tienen que incluir los medidores olfatométricos que se comprometieron a comprar a través de una moción hace ya más de un año».