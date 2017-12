Oposición y equipo de gobierno se culpan de que el Mutxamel FC no reciba una subvención

PSOE, Ciudadanos, Guanyem (Podemos) y Compromís han denunciado que el club local Mutxamel FC no ha recibido la subvención municipal aún. Critican que el convenio de colaboración está paralizado porque no ha sido firmado ya que, advierten, el consistorio mutxamelero ha presentado una propuesta de convenio que rebaja en 12.000 euros la aportación que se hace a este equipo. Los grupos en la oposición denuncian que este club pasaría de recibir 30.000 euros a 18.000 euros. Advierten de que el club maneja este año un presupuesto de 90.000 euros y que cuenta con 13 equipos de fútbol de todas las categorías federados.

«En el proyecto de presupuestos que presenta el PP para el 2018 se incrementan o mantienen todas las subvenciones, excepto la del Mutxamel FC, al que se rebajan 12.000 euros», denuncian en bloque los partidos. Y recuerdan que en el pleno del pasado jueves el equipo de gobierno retiró la propuesta al estar en minoría.

Sin embargo, desde el equipo de gobierno acusan a su vez a la oposición de ser la causante de que el club no haya recibido aún ni un euro de la subvención que le corresponde. «Nosotros no hemos paralizado el convenio», advierte el concejal de Deportes, Rafael Pastor. «Dos de los partidos que ahora protestan, Compromís y Guanyem, llevan desde principio de mandato pidiendo que se baje la subvención. Viendo esto, el equipo de gobierno llevó en septiembre un nuevo convenio. Y son ellos entonces los que han paralizado», y denuncia «el uso partidista de una asociación deportiva y por su culpa no han recibido el primer pago».