Compromís acusa al alcalde de Sant Joan de boicotear el funcionamiento de sus áreas

En una rueda de prensa que tuvo lugar ayer, los tres concejales de Compromís de Sant Joan d'Alacant detallaron las razones que les han llevado a abandonar el equipo de gobierno de la localidad. Los ediles continúan con sus ataques contra el alcalde, el socialista Jaime Albero, al que acusan de ser el principal culpable de la situación que en la actualidad se vive en el Ayuntamiento de Sant Joan.

Los exsocios del Partido Socialista, Esquerra Unida y Decido, volvieron a centrar sus críticas y denuncias en la figura de Albero, reiteraron su carácter «déspota» y «autoritario» y enumeraron las razones por las que han decidido pasar a la oposición junto al Partido Popular, Ciudadanos y el edil no adscrito Natxo Gisbert.

Según el portavoz de la formación, Llorenç Román, las disputas ocasionadas por la elaboración de los presupuestos fueron «la punta del iceberg» de varios meses de «boicots, hostigamientos y manipulaciones». Así, desde Compromís destacaron que el alcalde de Sant Joan ha intentado obstaculizar la gestión de las áreas dirigidas por ellos, entre las que se encontraban Hacienda y Urbanismo, al no cubrir las plazas para funcionarios disponibles. Así, según el edil Sergio Agueitos, esto «ha paralizado o ralentizado» muchos temas municipales, «sobre todo en Hacienda».

Tal y como explicó Agueitos a INFORMACIÓN, en la Concejalía de Hacienda faltan tres plazas por cubrir y en el área de Servicios y Mantenimiento, dirigida por él, el puesto de fontanero llevaba un año sin cubrir y el de capataz todavía no se ha convocado desde hace un año y medio. «Tuve que externalizar el servicio de fontanería todo un año con un coste superior porque el fontanero que tenemos está a media jornada y también hace de peón. Está muy aprovechado y que no haya capataz es una barbaridad absoluta porque es quien supervisa el trabajo de la brigada, quien lo reparte, además de hacer cierto trabajo administrativo», declaró el exedil de Urbanismo. «Las funciones del capataz las tuvo que asumir un oficial, al que le pusieron -el área de Contratación dirigida por el socialista Manel Giner- problemas para cobrar un plus por las funciones asumidas», añadió.

Por otra parte, los de Compromís denuncian que casualmente sus concejalías tampoco se han visto beneficiadas por los programas de empleo a los que se ha accedido el Ayuntamiento.

Los tres ediles de Compromís estuvieron apoyados en la rueda de prensa por otros compañeros de partido como la diputada de las Cortes Marian Campello o los diputados provinciales Gerard Fullana y Lluís Miquel Pastor.

Por su parte, Jaime Albero manifestó que todo va «estupendamente bien» en el Ayuntamiento y que, aunque todavía no se han reestructurado las competencias, está trabajando con Santi Román, portavoz de Decido, en una modificación del PGOU, por lo que éste se postula como nuevo edil de Urbanismo.



Partido Popular

Los dardos de Compromís también cayeron sobre el Partido Popular de Sant Joan d'Alacant al asegurar que el principal grupo de la oposición ha intentado aprovecharse de la situación municipal y de la crisis con el Partido Socialista para presentarse como la principal alternativa al conflicto. «Aracil no puede ser la opción porque en la anterior legislatura sus concejales no se hablaban y se terminó con un tránsfuga y un nuevo partido (Decido)», declaró Agueitos.