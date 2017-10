Xixona estudia reducir el impuesto pese a tumbar una moción de Compromís

? Xixona va a estudiar una rebaja del IBI, pese a que el pleno rechazó el pasado jueves una moción de Compromís que instaba a bajar el recibo para 2018. Esta moción fue respaldada por Compromís, Cs y PP, con la abstención de Més Xixona y el rechazo del PSOE, y en ella edil Joan Arques pedía estudiar una bajada del tipo impositivo, actualmente en el 0,96%, dado los superávits municipales logrados en 2015 y 2016. Por ello, proponía bajarlo al 0,80%, lamentando la oposición del PSOE.

Por su parte, la alcaldesa Isabel López (PSOE) anunció que se va a convocar una mesa para estudiar una bajada del IBI, pero señaló que la moción de Compromís «no se ajustaba a la realidad y proponía una bajada lineal, cuando pensamos que se debe bajar donde toca, no a todos por igual. Tenemos que mantener los servicios y una bajada como la propuesta, además de no llegar a tiempo para entrar en vigor en 2018, nos deja sin capacidad para realizar inversiones y no es responsable».