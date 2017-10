Arrastres de la grúa a precio de oro en El Campello

El PP lo califica de «despilfarro» y pide que se recurra a otras firmas campelleras, pero el alcalde dice que no quieren.

Los arrastres de la grúa le salen muy caros al Ayuntamiento de El Campello, en concreto 235,95 euros si son en festivo y la empresa que los realiza habitualmente no puede acudir. Y todo a pesar de contar con una grúa propia que no se usa, y que recientemente se ha puesto a punto.

El PP denuncia el «despilfarro» que supone abonar 235,95 por arrastre en día festivo, un pago que además se realiza a una empresa de Alicante, y que asegura no se ha ofrecido a las otras firmas locales, algo que niega el cuatripartito. La multa por arrastre es de 90 euros, por lo que al Consistorio le salen carísimos estos servicios.

La mercantil con la que trabaja habitualmente el Ayuntamiento cobra 60 euros por servicio, independientemente de que sea laboral o festivo y la hora que sea. Acude a las actuaciones puntuales a las que le requiere la Policía Local, ya que el contrato de la grúa se rescindió en 2015 y no se ha vuelto a sacar a concurso.

Esta empresa es de El Campello, pero cuando no puede acudir a algún servicio, el Consistorio llama a una firma de Alicante que cobra mucho más caro, 89,75 euros el arrastre normal, y 235,95 si es en festivo u horario nocturno. Por ejemplo en agosto facturó cinco servicios por 235,95 euros cada uno, y otros cinco por 89,75 euros, según explica el edil del PP Rafael Galvañ. El regidor popular critica esta situación, señalando que «el equipo de gobierno dice que no tiene dinero pero despilfarra con la grúa. Paga cuatro veces más por un mismo servicio a una empresa de fuera, sin dar oportunidad a las otras firmas que hay en El Campello. Nos consta que no las han llamado para hacer los servicios cuando la firma habitual no puede acudir».

En cambio el alcalde Benjamí Soler señala que no les queda más remedio que recurrir a una empresa de fuera cuando la colaboradora habitual no puede porque las otras mercantiles campelleras ya les manifestaron que no les interesa realizar el servicio. El primer edil explica que la empresa con la que trabaja el Ayuntamiento es una firma pequeña, y que a veces no puede dar el servicio, por lo que se recurre a otra de fuera porque las otras de El Campello no quieren.

Del mismo modo el primer edil afirma que se ha terminado de poner a punto la grúa municipal que llevaba desde 2015 aparcada en el retén de la Policía Local, desde que se rescindió el contrato a la anterior explotadora con el PP, lo cual había generado un deterioro y desperfectos en el vehículo. La grúa ya está en condiciones de usarse, aunque por el momento no se va a emplear, ya que el Consistorio debe decidir si municipaliza el servicio o se saca a licitación la contrata, aunque por el momento se sigue pagando por cada servicio realizado y dependerá de los presupuestos de 2018.

Desde EU y el sindicato policial SPPLB, mayoritario en El Campello, han reclamado al cuatripartito que municipalice el servicio, por ahora sin éxito.