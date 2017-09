El Campello implanta un sistema pionero que «repele» los orines en la vía pública

Guerra a los orines en El Campello con un repelente que impide que se ensucie la vía pública. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema pionero en la comarca para combatir este problema de salubridad e imagen. Por ello las concejalías de Medio Ambiente y de Servicios Públicos han confluido para atajar uno de las principales deficiencias que afectan a la limpieza del municipio.

Los orines, tanto de origen canino como humano, provocan un grave problema de salubridad y limpieza tanto en la vía pública como en las fachadas de los edificios. Para solucionar este problema, y después de investigar diferentes posibles soluciones, se ha optado porque la empresa concesionaria de la limpieza municipal, FCC, empiece a utilizar un producto químico repelente de orina a base de agua.

El CK-SPLASH, el producto elegido, es un repelente de orina que ha sido probado con éxito en otras ciudades como Pamplona durante los San Fermines, donde ha demostrado su alta eficacia. El producto se aplica sobre las superficies con problemas creados por los orines, que primero se limpian y una vez limpias, estas superficies se tratan con el producto repelente de orines. Este producto una vez instalado evita que los orines manchen las superficies tratadas, haciendo que el orín rebote. Al no impregnarse el orín sobre las superficies se facilita enormemente las labores de los servicios de limpieza municipales ya que los líquidos no se quedan impregnados sobre las superficies y con el baldeo y otros sistemas de limpieza se eliminan fácilmente tanto los residuos líquidos como los olores. En humanos este método provoca que quien miccione pueda ver como el orín le salpica.



Convivencia

La edil de Medio Ambiente, Cynthia Alavés, destacó ayer que es fundamental buscar soluciones que mejoren la convivencia entre las personas y las mascotas y una de ellas es la limpieza de la vía pública. Con esta nueva iniciativa se pretende solucionar el problema de la suciedad y los olores provocados por el orín, pero esto no quita que los propietarios de las mascotas deben ser responsables con la suciedad que provocan, agregó.

Por su parte el concejal de Servicios Públicos, Alfred Botella, manifestó que los ciudadanos que poseen mascotas no pueden olvidarse de sus responsabilidades para con el resto de la ciudadanía, por lo que pese a iniciativas como esta, «deben seguir evitando en lo posible que sus mascotas orinen en los lugares no autorizados y si no es posible deben limpiar la zona orinada con una solución jabonosa». Desde el Consistorio recuerdan que la limpieza de El Campello «es cosa de todos», de la administración pública y de la ciudadanía, y «entre todos podemos tener un municipio más limpio, con todas las ventajas que ello conlleva».