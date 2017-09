La Casa de Cultura de Sant Joan acoge 17 horas de juego online

La Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant acogerá el viernes y el sábado la I Party Tecnológica en la que los participantes tendrán conexión con banda ancha de gran capacidad para llevar a cabo campeonatos de diversos videojuegos con ordenador, dispositivo móvil o videoconsola.

La actividad principal, «17 horas non stop» se desarrollará el sábado desde las 17.00 horas y hasta las 08.00 horas del domingo. Los inscritos deberán traer su ordenador completo, un dispositivo móvil o consola con todo lo necesario para poder participar en los campeonatos de juegos como son League of Legends, Call of Duty, Fifa, Tekken, Mario Kart o Clash Royale.

Asimismo, durante la I Party Tecnológica se realizará una demostración de impresión 3D y una charla sobre las posibilidades laborales dentro del mundo del videojuego. Los interesados deben inscribirse en la web logrodesbloqueado.com.