La Concejalía de Sanidad ha gastado solo un 14% de la partida destinada al control de plagas

La Concejalía de Sanidad de San Vicente del Raspeig ha gastado, en lo que va de año, solo un 13,97% de la partida de protección de la salubridad pública y prevención para la salud, destinada al control de plagas como la del mosquito tigre y a la organización de talleres y charlas preventivas. Así, de un total de 19.584 euros, el Ayuntamiento ha destinado 3.376 euros a dichas acciones.

Asimismo, el área dirigida por la edil Begoña Monllor, de Compromís, no ha utilizado el capital de la partida de publicidad y propaganda para llevar a cabo campañas informativas para los residentes sobre las medidas que deben seguir para contribuir a paliar la presencia del mosquito tigre en la localidad, que este año ha aumentado considerablemente.

El Partido Popular ha criticado que Monllor no haya ejecutado las partidas de manera responsable ante «un problema real» como es el mosquito tigre. «El Ayuntamiento no puede actuar en las viviendas particulares, pero tiene que hacerlo en la vía pública poniendo cloro en los imbornales para matar las larvas y cuidando que en los maceteros no se acumule el agua. También tiene que hacer un buzoneo y poner publicidad, pero la partida está intacta y no se ha informado a los vecinos», manifestó Mercedes Torregrosa.

Por su parte, Monllor aseguró haber llevado a cabo más iniciativas que cuando estaba el PP en el gobierno local y dijo no querer caer «en las manipulaciones de la señora Torregrosa».