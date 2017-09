Bicicletas cuatro años en el dique seco

Unas 60 bicicletas almacenadas desde hace cuatro años sin que se les haya dado uso alguno. El Ayuntamiento de El Campello guarda cerca de 60 bicicletas del desaparecido servicio de alquiler en un aparcamiento municipal. Desde que expiró el contrato de explotación este servicio de pago en la primavera de 2013, las bicicletas se guardan en el aparcamiento subterráneo del Centro Social, donde EU denuncia que se están echando a perder y exige que les dé un uso.

Desde el cuatripartito explicaron ayer que no entra en sus planes recuperar este servicio, puesto en marcha en 2009 a través de una subvención de la Generalitat de 109.000 euros, a los que el Consistorio sumó 18.000 euros más. El edil de Servicios Alfred Botella señaló que están negociando la venta de las bicicletas con el Ayuntamiento de Elche, destacando que el servicio de alquiler no funcionó en El Campello y no se plantean recuperarlo, ya que considera que para ser viable este tipo de infraestructura se requiere de una población mayor.

Por su parte el edil de EU Pedro Mario Pardo recordó que hoy se cierra la Semana por la Movilidad y lamentó la falta de actividades al respecto en El Campello, criticando que la Corporación almacene sin uso desde hace cuatro años más de medio centenar de bicicletas. «Es increíble que teniendo esas bicis no se empleen para fomentar hábitos saludables, para actividades medioambientales, o incluso se recupere el servicio de alquiler, que podría ser gratuito, solo con una fianza del usuario, ya que la inversión y los medios ya están y sólo hace falta voluntad por ponerlo en marcha. En el aparcamiento donde las almacenan lo único que hacen las bicis es estropearse».

De cualquier forma el cuatripartito destacó ayer que están trabajando en extender el carril bici por el municipio para facilitar el uso de este transporte limpio, aunque reconoció que la instalación de esta infraestructura en la playa de Muchavista, que llevan tiempo estudiando y que solicita EU en una moción que va a pleno este mes, para dar continuidad al de la playa de San Juan, es muy complicada por falta de espacio.

El servicio de alquiler de bicis arrancó en 2009 con un coste de 127.000 euros, en su mayor parte aportados por la Agencia Valenciana de la Energía, para ayudar en la implantación de un transporte sostenible. Con ese dinero se compraron las bicis y el material, y se instalaron cuatro puntos de recogida de vehículos: en las playas de Muchavista y Carrerlamar, en el Centro Social y en plaza de la Iglesia. Se adjudicó por cuatro años el servicio de explotación a una empresa, pero al acabar el contrato no se volvió a sacar a concurso pese a que entonces el gobierno popular anunció que así lo haría.