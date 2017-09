El Campello aún no ha recibido el millón de m2 acordado en 2005 por la instalación del vertedero

El objetivo era realizar allí actuaciones medioambientales.

Doce años después de acordarse la cesión de un millón de metros cuadrados a El Campello como contraprestación a la instalación del vertedero de las Marinas en el municipio, el Ayuntamiento aún no dispone de estos terrenos. El concejal de EU y presidente de la Comisión de Investigación de la Planta de Basuras de Les Canyades, Pedro Mario Pardo, ha convocado para el próximo martes una reunión de este órgano para abordar la situación de esta cesión, desbloquearla y aclarar las razones por las que no se ha llegado a completar hasta ahora.

En 2005 la empresa responsable del vertedero, FCC, acordó con el Ayuntamiento una serie de contraprestaciones por la instalación de este complejo, que desde su apertura en 2009 ha generado graves episodios de malos olores. Entre estas medidas figuraba la cesión al Consistorio de un millón de metros cuadrados del entorno de la planta «para uso propio y medidas medioambientales», unos terrenos protegidos que siguen sin pasar a titularidad municipal por razones que se deben aclarar el próximo martes.

Desde la empresa señalaron ayer que la ejecución de la cesión está desde hace tiempo en manos del Consistorio. Por su parte fuentes del cuatripartito anunciaron que la culminación de esta cesión está cerca y que faltaban algunos detalles, aunque es un tema que se encontraron «aparcado en un cajón» tras consultar con FCC su situación. Por ello el martes se explicará su situación actual, aunque señalaron que se trata de unos terrenos a los que es complicado darles una utilidad por su ubicación y distribución, entre la planta y la AP-7.



EU denuncia dejadez municipal

Desde EU lamentaron ayer la «dejadez» del equipo de gobierno por no haber resuelto este tema en dos años y señalaron que esta formación ha decidido incluirlo en la Comisión de Investigación para que se explique por qué sigue sin culminarse la cesión y darle una solución.

Pardo explicó que repasando expedientes e informaciones sobre el vertedero, dentro de las tareas que lleva a cabo en esta comisión para tratar de esclarecer presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto, se encontró con este tema, con la «sorpresa» de que han pasado ya 12 años y aún no se han recibido los terrenos.

Pese a que en 2007 el entonces alcalde Juan Ramón Varó (PP) manifestó públicamente que los terrenos habían sido ya cedidos, lo cierto es que este acto no se ha llegado a completar. En 2009 el Consistorio requirió a FCC para que presentara el título de cesión, aportando semanas después una serie de documentos para hacer efectiva la cesión. El Ayuntamiento pidió una serie de subsanaciones de deficiencias resueltas en 2012, sin que se haya llegado a completar la cesión. Pardo afirma que el tema está aparcado desde hace tiempo y no entiende la razón por la que no se ha ejecutado la cesión.

Desde FCC explicaron ayer que el traspaso está pendiente de completarse por parte del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento, y que en su momento la empresa realizó las subsanaciones que reclamó el Consistorio.