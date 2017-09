San Vicente paraliza una roturación en el Valle del Sabinar tras una denuncia de los ecologistas

La Policía Local de San Vicente ha paralizado una roturación en el Valle del Sabinar hasta aclarar la legalidad de la actuación y si ha afectado a la Cañada Real, zona protegida donde no se puede actuar. Esta intervención a cargo de la Brigada Urbanística de la Policía Local se ha realizado a instancias del área de Urbanismo, tras recibir la denuncia de Ecologistas en Acción de San Vicente sobre estas obras.

La edil de Urbanismo, Mariló Jordá, explicó ayer que está a la espera de recibir el informe de la actuación, que debe determinar si se ha visto afectada la Cañada Real y si han habido irregularidades, y señaló que tras las informaciones de los conservacionistas se envío a los agentes para paralizar la actuación e investigar su legalidad.

En un principio parece que la roturación se debe a labores de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de los terrenos donde se proyectaba una urbanización con campo de golf, para prevenir incendios, aunque se está investigando la actuación. Jordá también recordó que en esta zona aún existe una programación urbanística que se pretende desclasificar en el nuevo PGOU, por lo que esa roturación, si no ha afectado a la Cañada Real, podría no ser ilegal, ya que salvo esa zona, el resto carece de protección, por lo que aunque no se ha pedido permiso alguno, tampoco sería necesario.

El Grup Ecologista Maigmó (Grema)-Ecologistes en Acció de Sant Vicent presentó el miércoles un escrito en el Ayuntamiento pidiendo que se investigara esta roturación entre el monte del Sabinar y Penyes Roges: «En esta zona se han realizado unos trabajos con maquinaria pesada, un tractor oruga y una pala excavadora, consistentes en la roturación del suelo y el desbroce de la vegetación existente en una amplia zona que correspondería a casi la mitad del valle hasta la Cañada Real. La roturación en algunos puntos ha llegado a desbrozar y afectar vegetación de la repoblación municipal en la propia Cañada Real, protegida por ley y por resolución de los tribunales en contra del proyecto de construcción de la urbanización y campo de golf del Sabinar».

La organización ecologista denuncia que «este tipo de actuaciones suponen un impacto brutal sobre el suelo y agravan el proceso de erosión que ya sufre la zona, en una época de riesgo de lluvias torrenciales que arrastrarían la tierra removida, como ya pasó hace unos años, cuando se hizo el desmonte para el inicio de la construcción del campo de golf. Estas actuaciones han eliminado cubierta vegetal afectando a especies endémicas catalogadas como el cantueso (thymus moroderi), y de continuar afectarían a las poblaciones de una de las plantas más raras de la flora endémica valenciana, la vella lucentina».

Ecologistas en Acción muestra «su profunda sorpresa ante esta actuación, que considera ilegal y absolutamente fuera de lugar, ya que el proyecto de urbanización para la zona está caducado. Por ello, se ha remitido escrito al Ayuntamiento para aclarar si estos trabajos tienen permiso municipal de obras, y para que, en caso negativo, se investigue y se tomen las medidas oportunas, para evitar más daños al medio ambiente y sancionar a los responsables. Además, se solicita que se remita el caso a otros organismos competentes (como la Conselleria de Medio Ambiente) por si fuera constitutivo de delito».

Por último los conservacionistas volvieron a reivindicar la protección de toda esta zona de San Vicente como Paraje Natural Municipal.