El temor a que no haya ninguna oferta de venta

? La concejal de Servicios Sociales, Begoña Monllor, reconoce que un temor recorre al tripartito sanvicentero (PSOE, Compromís y Guanyar) y es que, como ya ocurrió en Madrid, no se presenten ofertas y los vecinos no vendan sus casas al Ayuntamiento. Monllor explica que si eso ocurre se podría barajar la posibilidad de destinar el dinero al alquiler social, algo que no está decidido y, llegado el momento, tendrán que discutir.