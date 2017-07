Terol inicia una recogida de firmas para abrir un nuevo proceso electoral en el PP local

El presidente de Nuevas Generaciones (NN GG) del PP de Sant Joan, Daniel Terol, anunció ayer que se va a llevar a cabo una recogida de firmas para reclamar que se constituya una gestora de la agrupación local y se abra un nuevo proceso electoral, después de que su candidatura fuera tumbada por el PP provincial por supuestamente abonar seis de sus integrantes las cuotas fuera de plazo.

Terol celebró el pasado jueves una reunión a la que asistieron un centenar de personas, y en la que mostró el importante respaldo con el que cuenta entre las familias del PP santjoaner. El presidente de NN GG se dirigió a los asistentes acompañado por los exconcejales Francisco Burillo Seguí, Carolina Sala, Arantxa Maldonado y Beatriz Sevila. Y entre los muchos asistentes a esta reunión de afiliados y militantes de base se encontraba también Francisco Burillo Reyes, quien fuera alcalde popular del municipio, así como un nutrido grupo de miembros de la agrupación juvenil que dirige Terol.

La militancia del PP de Sant Joan d'Alacant se dio cita el jueves en el salón de actos del Polideportivo Municipal para abordar la situación, el día antes de la frustrada votación entre la candidatura de Terol y la del exalcalde y actual presidente de la agrupación local y portavoz del grupo municipal, Manuel Aracil. Y tuvieron que recurrir a este espacio del Polideportivo debido a que, como aseguraron, «el partido ni tan siquiera dispone de una sede local donde reunirse y trabajar», y recordando que «es esta situación límite del partido, inactivo y casi muerto, cerrado a unos pocos, lo que llevó a sus afiliados y militantes a plantear una candidatura alternativa que posteriormente fue anulada desde la dirección provincial».

Alrededor de un centenar de personas abarrotaron la sala e incluso permanecieron de pie. «Convocamos esta reunión para dar cuenta de lo sucedido en los últimos días. Se ha impedido que se vote en la agrupación local de Sant Joan d'Alacant, poniendo impedimentos a la democracia interna». Muchas trabas en un proceso que desde el principio se vio empañado por distintas irregularidades», aseguró Terol.

Presiones

El dirigente de NN GG recuerda que «en el mismo momento de la presentación de candidaturas, el actual presidente del partido obtuvo de inmediato la información de quién integraba la candidatura alternativa, sin respetarse en ningún caso la confidencialidad de esa información interna. Unos datos que le sirvieron para realizar llamadas telefónicas con las que pretendía conseguir la dimisión de alguno de los miembros de la lista contraria, con el fin de invalidarla». Y «tras no conseguir dimisión alguna, se procedió a objetar tres incidencias en la candidatura alternativa. Unas incidencias que fueron enmendadas durante el periodo oficial destinado para ello. Sin embargo, durante la reunión del Consejo de Dirección del PP de la provincia en la que se debían validar o no las distintas listas, se alegaron seis nuevas incidencias que no habían sido notificadas en su momento. Inconvenientes que, según se afirmaba, eran insalvables. Por lo que se invalidó finalmente la lista. La única que fue anulada en toda la provincia».

Se trataba de 6 cuotas de afiliados que, según Terol, a pesar de haber sido abonadas a las 13 horas del 20 de junio en la ventanilla de la entidad financiera, habían entrado en la cuenta destinataria entre las 14.00 y las 14.30 horas del mismo día, siendo la hora tope las 14 horas. «Un argumento que los miembros de la candidatura entienden que es imputable al banco y no a los afiliados. Pero que además no puede servir de excusa para impedir que la gente vote y se pronuncie sobre los últimos años de gobierno y oposición del PP de Sant Joan».

Acuerdo unánime

Por todo ellos en la reunión se acordó de forma unánime trasladar a la dirección provincial la petición de reanudar el proceso de elecciones en la asamblea local, creando si es necesario una gestora neutral que organice el proceso, «una solución que no dista demasiado de lo acontecido en la ciudad de València, donde se ha aplazado la elección y se ha creado una gestora que arbitrará dicho proceso», agrega Terol.